Nessuno lo conosce, ma ecco un rimedio geniale contro le mosche

Se sei in cerca di un rimedio efficace contro le mosche, vuol dire che hai già provato ad adottare i suggerimenti più comuni. Pulisci la casa ogni giorno, conservi gli alimenti chiusi e smaltisci con frequenza la spazzatura, eppure gli insetti non spariscono. Come i pesciolini d’argento, anche le mosche sono particolarmente prolifiche. Basti pensare che nell’arco della sua vita, da 2 a 4 settimane, una mosca può deporre fino a 1000 uova.

Per questa ragione è difficile liberarsene del tutto. Invece di affidarti solo alle pulizie domestiche, dovresti mirare ai punti deboli delle tue nemiche. Ecco un trucco tanto semplice quanto geniale per dire addio alle mosche dentro casa.

Ecco un rimedio geniale contro le mosche

Un rimedio davvero geniale deve tenere conto del fatto che le mosche, come altri insetti, hanno un olfatto particolarmente sviluppato. È proprio grazie a questo senso che i molesti invasori estivi si orientano in casa alla ricerca di cibo. Così come sono attratte da alcuni odori, le mosche non sopportano certi aromi intensi. Se vuoi allontanarle dalle mura domestiche, dovrai scoprire quali odori detestano le mosche e diffonderli tra le mura domestiche.

Aceto bianco e menta

Un macerato di menta e aceto bianco è un ottimo rimedio contro le mosche. In una ciotola o un barattolo fai macerare aceto e una manciata di foglie di menta per sette giorni circa. Aggiungi quindi un po’ di acqua e versa la miscela in uno flacone spray. Spruzza infine in giro per le stanze della casa.

Basilico

Un rimedio naturale contro le mosche è il basilico. Se lo coltiverai sul davanzale della finestra, non solo avrai a disposizione un gradevole condimento per salse e insalata, ma terrai lontani gli insetti. Le mosche, e non solo, non tollerano l’odore particolare che emanano le foglie di basilico e si guardano bene dal ronzare attorno alle piantine.

Olio essenziale di eucalipto

In questo caso dovrai procurarti l’olio essenziale di eucalipto, un diffusore o un brucia essenze. Il suo aroma intenso ha un’azione repulsiva naturale contro mosche, zanzare e altri fastidiosi insetti. Basteranno 5 gocce di olio essenziale versati dentro alcuni cucchiai di acqua e la casa profumerà di eucalipto. Un consiglio? Utilizzalo nelle ore della giornata in cui questi insetti sono più attivi.