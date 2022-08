Nessuno lo sa, ma ecco cosa succede se dormi nel pomeriggio

La scienza dimostra che se dormi il pomeriggio ci sono tantissimi vantaggi per l’organismo e no, non si tratta di pigrezza. Ecco svelato perché è importante farlo, anche per 10 minuti.

Soprattutto tra gli over 65, la pratica del riposino pomeridiano consiste in un dolce momento che generalmente dura tra i 20 e i 60 minuti, proprio per ricarire le batterie. Ma anche per i più giovani è importante e aiuta molto per ricaricare le energie.

Se puoi, devi dedicarti alla pennichella! Se hai un ora di spacco in ufficio, hai più ore e riesci a tornare a casa o meglio lavori in smart working, sicuramente ti prenderai una pausa. Quindi dopo il pranzo, una bella pennichella ci vuole, soprattutto se ti viene la stanchezza…

Sonno dopo pranzo: ecco perché

Se ti viene sonno dopo pranzo la risposta sta nell’alimentazione. Per il pranzo, bisogna bilanciare bene i pasti, a prescindere dall’età. Un elevato consumo di cibi dolci o che hanno un indice glicemico alto provoca sonnolenza è stanchezza.

Dormi nel pomeriggio? Ecco cosa succede alla tua mente

La scienza ha dimostrato che se dormi il pomeriggio, il tuo cervello migliora. Vuoi scoprire perché?

Migliora l’attenzione: un pisolino “ricarica le pile” e permette di arrivare con energia alla fine della giornata

un pisolino “ricarica le pile” e permette di arrivare con energia alla fine della giornata Aiuta la memoria: migliora l’apprendimento e la capacità di conservare le nozioni apprese. Diversi studi dimostrano che quando si schiaccia un pisolino le aree del cervello riguardanti l’acquisizione dei ricordi vengono riattivate, rafforzando la memoria.

migliora l’apprendimento e la capacità di conservare le nozioni apprese. Diversi studi dimostrano che quando si schiaccia un pisolino le aree del cervello riguardanti l’acquisizione dei ricordi vengono riattivate, rafforzando la memoria. Riduce lo stress e migliora l’umore: abbassa i livelli di cortisolo e quindi si ha una pressione sanguigna più bassa rispetto a chi non riposa.

Inoltre è provato che migliora il cuore e soprattutto riduce la pressione arteriosa per le persone over 65.

Bastano circa 30 min per riprendere le energie e avere tutti questi benefici. L’importante è