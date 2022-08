Oroscopo Branko domani, 12 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 12 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 12 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani ì sarai affascinante e provocante come non mai, merito del nuovo transito di Venere nel tuo segno. La Luna in aspetto opposto potrebbe causare qualche piccolo fastidio a livello fisico; meglio usare cautela, specie se praticherai dello sport.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani avrai Mercurio nel tuo cielo, la Luna e Venere in aspetto favorevole. Qualcosa di bello potrebbe succederti, in amore o nel lavoro. I professionisti dovranno tenere sollevate le antenne per non lasciarsi sfuggire un possibile affare vantaggioso.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani vivrai un preludio d’amore. Il nuovo passaggio di Venere in Leone ha dato il via a una nuova fase della tua vita sentimentale, molto più convincente. Anche chi ha vissuto un momento conflittuale con il partner, riuscirà a ritrovare una buona intesa di coppia.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani dovrai fare i conti con un cambio di Luna difficile. Ti converrà avere prudenza nella guida, nel maneggiare strumenti o macchinari taglienti. Attenzione anche con la forma fisica. Qualcuno potrebbe patire fastidi alla gola, alla pelle bruciata dal sole o avere qualche episodio di tachicardia.