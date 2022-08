Parti in vacanza? Imposta il frigo a questa temperatura: geniale

Sei in partenza per le vacanze e non sai come impostare la temperatura del frigo per conservare gli alimenti? Fai bene a preoccuparti! Regolare in modo corretto il termostato del tuo frigorifero è molto importante. Bisogna tenere presente diversi fattori che possono incidere con il normale funzionamento del tuo elettrodomestico. Dai gradi presenti in casa tua, l’uso o meno del climatizzatore e dagli sbalzi di temperatura, tutto può incidere sull’ andamento del tuo frigo. Cerchiamo di capirne di più.

Se parti in vacanza, imposta il frigo a questa temperatura

Regolare bene il termostato del frigorifero è una buona abitudine che serve a mantenere integro il cibo, a consumare meno energia e garantire una vita lunga al tuo elettrodomestico. Non tutti gli apparecchi sono in grado di regolarsi in modo automatico, soprattutto quelli meno moderni.

Oltretutto, alcuni fattori esterni possono influenzare il corretto funzionamento del frigo. Tra questi, l’aumento delle temperature, gli sbalzi termici, le tue abitudini, per esempio se apri e chiudi l’elettrodomestico molte volte durante la giornata. Appurato questo, qual è la temperatura giusta da impostare nel frigorifero?

Se vuoi essere certo di conservare gli alimenti integri e freschi, il termostato interno del frigorifero non dovrebbe mai oltrepassare i 5°C. Così facendo, gli scomparti destinati a carne e pesce non supereranno mai i 2°C. Il congelatore dovrebbe essere a una temperatura che va da un minimo di -24°C a un massimo di -18°C, non oltre.

In partenza? Regola correttamente in termostato del frigo

La regola d’oro è mantenere costante la temperatura del frigo nell’arco di tutto l’anno, se non vuoi deteriorare gli alimenti. In estate, però, quando la temperatura esterna aumenta, converrà abbassare quella interna dell’elettrodomestico. L’apparecchio si metterà in moto in tempo per garantire sempre un ambiente fresco.

Quando parti per le vacanze bisogna tenere conto di due fattori:

il modello del tuo frigorifero;

quanto tempo resterai fuori casa.

I modelli di frigo più recenti hanno la funzione Holiday o Vacation. Una volta impostata prima di partire, avrai la serenità ce il tuo elettrodomestico funzionerà a una temperatura bassa e costante, per tutto il tempo in cui non ci sarai. La soluzione ideale, se starai lontano da casa per un breve periodo e vorrai conservare freschi del cibo o alcuni farmaci.

Qualora la tua assenza fosse più prolungata, ti converrà svuotare e spegnere il frigo, prima di partire. In questa maniera, avrai l’assoluta certezza di non buttare via gli alimenti, nel caso ci fosse un black out, e risparmierai la corrente elettrica.