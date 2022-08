Per mandare via le zanzare devi riempire un bicchiere con questi ingredienti

Mandare via le zanzare sembra una missione impossibile visto che ci tartassano con la loro presenza dalla mattina alla sera. Non per niente sono considerate gli insetti più fastidiosi in assoluto. Rendono la nostra vita miserabile pungendo nei luoghi in cui ci rifugiamo per trovare refrigerio e ci disturbano la notte con il loro insopportabile ronzio.

Tuttavia, le zanzare hanno anche un lato positivo: aiutano a mantenere l’ambiente pulito nutrendosi di piante e animali in decomposizione. Ma a noi non importa nulla quando vediamo una maledetta zanzara aggirarsi intorno a noi. Lo sappiamo bene! Per fortuna, esistono alcuni modi per tenere lontane le zanzare anche se sono forse gli insetti più agguerriti e combattivi.

Spray al neem e olio di cocco

Il neem e l’olio di cocco sono ingredienti antizanzare molto efficaci. Possiamo preparare in casa uno spray all’olio di neem e cocco da usare sulla pelle prima di uscire la sera. È ottimo anche per i capelli. Questo spray all’olio di neem e cocco ci aiuterà anche a sbarazzarci dei pidocchi, in caso dovesse servici. Per realizzare la soluzione basterà mescolare entrambi gli ingredienti e conservarli in un flacone spray. Si può usare la soluzione prima di andare a letto la sera o nel caso in cui dovessimo partecipare a eventi all’aperto come un matrimonio o una festa in giardino.

Ma possiamo anche pensare di mettere i due oli all’interno di un bicchiere. Le fragranze di entrambi messe nel davanzale della finestra scoraggerà l’ingresso agli insetti. L’olio di cocco ha una profumazione dolce e molto forte. L’olio di neem non è profumato e anzi sa quasi un odore nauseabondo ma per tale motivo risulta insopportabile dalla maggior parte di insetti.

Se non vogliamo consumarne molto possiamo usare due pezzi piccoli di tessuto non tessuto e immergerli nei due oli così le sostanze oleose rimangono attaccate e diventano efficaci. Inseriamo i due pezzi di tessuto in un bicchiere e posizioniamoli in punti strategici, dove sappiamo che le zanzare possono entrare.

Oli essenziali alternativi per mandare via le zanzare: menta piperita e lavanda

L’olio di menta piperita è un ottimo repellente per le zanzare. Non solo ci protegge dalle zanzare, ma aumenta la concentrazione e sprigiona l’energia. La lavanda fa l’effetto opposto in quanto è nota per i suoi effetti rilassanti e calmanti sul corpo. Può essere utilizzata anche per allontanare le zanzare per mezzo dell’olio essenziale o dei fiori freschi.

I fiori freschi possono essere messi all’interno di un bicchiere per mandare via le zanzare. In un altro bicchiere, questa volta ripieno di acqua possiamo inserire una pianta di basilico. Oppure possiamo anche schiacciare le foglie di basilico e mescolarle con qualche goccia di olio essenziale di menta piperita in un flacone spray. Questo non solo terrà lontane le zanzare, ma manterrà anche l’odore della casa fresco. Un’altra pianta efficace nel mandare via le zanzare è il geranio: nemico numero uno degli insetti, i quali non ne sopportano l’odore. Funziona anche se mettiamo dei petali di gerani in un contenitore con dentro dell’acqua.