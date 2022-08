Persiane in legno: usa questi ingredienti naturali per risultati sbalorditivi

Come regola generale, le persiane in legno dovrebbero essere pulite con un panno in microfibra una volta ogni pochi mesi. È importante notare che non si deve usare acqua o altri prodotti liquidi detergenti aggressivi per la pulizia delle persiane. Si dovrebbe anche evitare di usare detergenti a base di cera. Un ambiente umido può far gonfiare e screpolare le persiane in legno, quindi è meglio pulirle quando il tempo si presenta asciutto. Seguendo questi consigli e trucchi, non dovremo passare ore a eliminare l’odore di muffa lasciato dall’umidità.

Fase 1 della pulizia persiane in legno: raschiare lo sporco

Prima di iniziare a pulire le persiane, assicuriamoci di aver rimosso tutti i depositi di sporco e polvere. In questo modo eviteremo di graffiare la superficie del legno con la soluzione detergente. Se si ha a che fare con molto sporco, potrebbe essere necessario utilizzare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere con l’accessorio per spazzole morbide. Ricordiamoci che le persiane devono essere asciutte prima di iniziare la pulizia.

In questo contesto, l’aspirapolvere è uno strumento incredibilmente utile per la pulizia delle persiane. Ci aiuterà a rimuovere la polvere e la sporcizia che non riusciremmo a catturare utilizzando una semplice scopa. Utilizziamo un accessorio pulente che sia morbido e non uno strumento duro che rischi di rovinare la vernice. Se l’aspirapolvere risulta scomoda potremo optare per una scopa in silicone capace di togliere lo sporco senza graffiare le superfici.

Fase due: pulire con gli ingredienti naturali

In una piccola ciotola, mescoliamo in parti uguali aceto bianco e acqua. L’aceto bianco è un’ottima soluzione per la pulizia delle persiane in legno. Distrugge lo sporco e la sporcizia e lascia alle persiane un aspetto pulito. L’aceto è ottimo per la pulizia dei materiali naturali poiché ha un PH neutro, il che significa che non provoca alcuno scolorimento o danno alle persiane. È possibile mescolare all’aceto altre soluzioni, come bicarbonato di sodio e acqua ma evitiamo di usare prodotti chimici e abrasivi, i quali intaccano la vernice di protezione del legno.

Prendiamo un panno in microfibra pulito e immergiamolo nella soluzione detergente. Il panno deve essere ben strizzato, in modo che non goccioli e procediamo a pulire le persiane dall’alto verso il basso. Non dimentichiamo le parti nascoste o quelle difficili da raggiunge che possiamo pulire con dei bastoncini intrisi di detergente.

Terza fase: stendere un prodotto protettivo

Un ottimo modo per proteggere le persiane in legno dai danni è applicare un colorante o un olio per legno. Possiamo utilizzare lo stesso prodotto che abbiamo usato per la prima tinteggiatura, oppure possiamo provare una marca diversa. Quando applichiamo il mordente o l’olio per legno, assicuriamoci che le persiane siano completamente asciutte.

Il tempo di asciugatura richiesto cambia in base al prodotto. Leggiamo con attenzione le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo. Per fare questa ultima operazione scegliamo una giornata di sole e con tempo stabile. Se malauguratamente dovesse iniziare a piovere rischieremmo di rovinare la superficie delle nostre persiane in legno. Prestiamo attenzione alle condizioni meteo, dunque!