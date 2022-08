Che il nostro pianeta stia soffrendo non è una novità. Il cosiddetto smog sta sempre di più inquinando la nostra vita e quella della natura. I nostri alleati contro questo fenomeno tossico sono gli alberi, specialmente quelli a frutto che sono facilmente coltivabili.

Era già conosciuto il ruolo fondamentale giocato dagli alberi nel diminuire emissioni di CO2 e guerreggiare lo smog delle nostre città. Un recente studio di Coldiretti mostra come, però, alcune specie siano più efficienti per lo scopo rispetto ad altre. Oggi vedremo le migliori specie di alberi da frutto che lottano contro lo smog.

Le performance degli alberi anti-smog sono veramente impressionanti. Difatti sono in grado di assimilare quasi 4000 chili di anidride carbonica (CO2) nell’arco di vent’anni di vita, arrestano anche le micidiali polveri sottili PM10 e calano la temperatura dell’ambiente limitrofo durante le estati più calde. Difatti si sa come siano importanti le foreste urbane per ottimizzare la qualità della vita nelle nostre città. Iniziamo con la lista degli alberi.

Questi alberi da frutto sono i migliori da coltivare perché anti inquinamento

La prima che elenchiamo è la Betulla verrucosa che è in grado di svilupparsi sui terreni più impervi. Era considerata albero sacro presso i Celti e le tribù germaniche. Anch’essa in grado di risucchiare 3100 chili di CO2 dall’aria. Una delle migliori piante anti smog è l’Acero riccio. Le caratteristichedi questa pianta sono le foglie fra i 10 e i 15 cm a punta ricurva, da cui deriva l’appellativo di “riccio”.

L’acero assorbe fino a 3800 chili di CO2 in vent’anni, placa l’inquinamento e demolisce le isole di calore in ambienti urbani. Continuiamo con il Ginkgo Biloba. Questo arbusto assorbe 2800 chili di CO2. Procura un’importantissima difesa contro gas, polveri e afa, adattandosi a tutti i tipi di terreno, compresi quelli urbani. Si tratta di un albero molto antico, risalente addirittura a 250 milioni di anni fa.

Terminiamo con l’Ontano nero. Tale pianta con un’altezza media di 10 metri, è il piccolino del gruppo. Una peculiarità che non gli impedisce di bloccare fino a 2600 chili di CO2 e di assicurare un forte assorbimento di inquinanti gassosi. Ecco dunque i migliori alberi da frutto da coltivare per la loro fortissima difesa contro i gas tossici.