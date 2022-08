La maggior parte di noi ambisce, sopratutto una volta raggiunta l’età adulta, ad un po’ di tranquillità “mentale”, in particolar modo se siamo portati a farci carico di un numero di problemi superioroe alla media. Ma per alcuni trovare “pace” risulta essere mediamentee più difficile che per altri, in quanto non sempre è semplice “staccare la spina”. I segni tormentati sono coloro che non riescono per l’appunto ad estraniarsi dalla realtà anche solo per brevi momenti, magari per riflettere sui problemi personali, oppure inerenti alla condizione economica e sentimentale. Quali sono i segni più tormentati?

Questi sono i segni più tormentati secondo lo zodiaco. Scopri quali sono!

Vergine

Si usa dire che Vergine “pensa troppo”, in tutti i casi, ma come fa ad essere un problema? Perchè l’attività celebrale di questa personalità semplicemente è sempre attiva e tende a stancarsi con una facilità estrema. La realtà risulta essere troppo invadente per Vergine che appare quasi sempre tormentato.

Capricorno

Anche se sembra molto abile a “dribblare” i problemi (in effetti lo è), Capricorno non può sfuggire sempre alla negatività che perservera nella sua opera in quasi tutti i momenti. Capricorno è un segno forse troppo ancorato al concetto di realtà, e se questo è positivo in molti punti di vista, lo è decisamente meno quando deve fare i conti con la propria felicità.

Cancro

Cancro è solito “farsi i problemi” , quasi fosse masochista, ma non è così, ovviamente. Questo perchè pensa sempre al peggio ma non è semplicemente pessimista, quanto piuttosto, realista e “pronto” ad ogni evenienza. Spesso le cose comunque non vanno così male come è portato a pensare preventivamente.