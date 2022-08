Se sei in Sicilia devi assolutamente visitare questo strapiombo sul mare

La Sicilia è una dei luoghi più splendidi e suggestivi, meta per ogni tipo di vacanza. Vi sono dei luoghi splendidi e suggestivi che vi lasceranno totalmente a bocca aperta. Esiste un luogo magico, dove potrete ammirare anche uno strapiombo sul mare. Stiamo parlando della Scala dei Turchi, nei pressi di Agrigento.

Uno spettacolo suggestivo

La scala dei Turchi, è una falesia di marna, una roccia di colore bianco ghiaccio che crea uno spettacolare contrasto con l’azzurro del mare. A differenza di altri tipi di roccia, questa non è calda bensì fresca e la sensazione al tatto nelle torride giornate dell’estate siciliana è davvero piacevole. Scolpita e levigata dal vento, la falesia presenta delle cavità che formano delle poltroncine naturali, comodissime per prendere il sole ad ammirare un panorama stupendo. Vista nel suo insieme, sia dall’alto che dalla piccola spiaggia di sabbia che si estende al di sotto della falesia, la Scala dei Turchi è di una bellezza mozzafiato. Grazie alla sua posizione, poco battuta dai venti, la spiaggia di Scala dei Turchi era un tempo l’approdo sicuro per le navi dei pirati d’origine araba, i quali venivano chiamati erroneamente “turchi”, i quali andavano a saccheggiare i villaggi vicini. Oggi, nonostante le scomodità per raggiungerla, è una delle attrazioni turistiche più visitate della Sicilia.

La spiaggia della Scala dei Turchi

La spiaggia di Scala dei Turchi è una lingua di sabbia stretta tra la falesia e il mare; non è attrezzata e non offre riparo dal sole. Per raggiungerla occorre fare un lungo percorso a piedi tra i gradoni di roccia, con l’ultimo tratto che vi costringe a camminare in acqua. Le rocce e i fondali sono molto scivolosi, quindi fate attenzione. Alcune persone rinunciano ad arrivare in spiaggia e si fermano a prendere il sole sdraiati sulla roccia. Se anche a voi l’idea di fare un percorso a piedi lungo e con tratti scivolosi non vi piace ma non volete rinunciare a fare il bagno potete ammirare l’incantevole Scala dei Turchi dall’alto e poi spostarvi su un’altra spiaggia.

Come raggiungere la Scala dei Turchi

La Scala dei Turchi si trova a Realmonte, località in provincia di Agrigento a meno di venti chilometri dal capoluogo. Non è possibile raggiungere la spiaggia con i mezzi pubblici, pertanto è necessario noleggiare una macchina. In auto si può raggiungere Scala dei Turchi in pochi minuti dal centro di Realmonte o da Lido di Rossello percorrendo la SP68. Se venite da Agrigento imboccate la SS115/SS640.