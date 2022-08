Il basilico crudo e pomodoro hanno tantissimi benefici, ma a quanto pare non si possono mangiare insieme. Questa erba aromatica può essere utilizzata per insaporire tutte le pietanze e nella tradizione italiana, ma viene usata soprattutto con il pomodoro.

Utile con insalate di datterini e basilico, spaghetti al pomodoro e basilico, pasta al pesto, pizza marinara con aglio e basilico e anche la pizza margherita. Scopriamo perché la combo non fa molto bene!

Basilico crudo e pomodoro: fanno male insieme?

Allora per quanto riguarda il basilico, uno studio dimostra che le piante più giovani, hanno il metileugenolo, la cui presenza sembra essere invece irrilevante nelle piante più sviluppate. Questo elemento è noto per la comparsa del cancro.

In dosi massicce infatti può irritare le mucose ma sembra che eserciti anche un effetto narcotizzante. Meglio starne alla larga insomma. Se non lavato bene, si rischi anche l’intossicazione. La soluzione ideale sarebbe una piantina in casa così almeno si sa cosa si mangia!

La combo è micidiale per chi soffre di reflusso gastroesofageo. A causa del loro PH acido possono corrodere le pareti dell’intestino maggiormente e provocare dolori all’addome, nausea e diarrea. Per i soggetti che soffrono di reflusso quindi è meglio evitare!

Reflusso gastroesofageo: cos’è e tutti i sintomi

Se il disturbo è quotidiano, può diventare veramente invalidante. Nel 30-35% dei casi la Malattia da Reflusso Gastroesofageo si complica con erosioni a livello dell’esofagoesofagite), ulcere o restringimenti (3-5%), mentre nella maggior parte dei casi non determina lesioni.

La malattia comporta due sintomi principali:

Bruciore dietro lo sterno (cosiddetta pirosi retrosternale) che si irradia posteriormente fra le scapole o al collo fino alle orecchie

Rigurgito acido (ovvero percezione di liquido amaro o acido in bocca)

I sintomi si possono presentare in modo continuativo durante la giornata, oppure in modo intermittente. Ad esempio, il reflusso può verificarsi al risveglio, dopo i pasti e durante la notte.

Chi ha il reflusso farebbe meglio ad evitare:

cioccolato

agrumi

pomodori e salse

basilico

cibi altamente grassi

cibi speziati

aglio e cipolla

caffè

alcolici

Questi cibi elencati purtroppo possono portare gravi problemi a chi ha questa patologia; meglio evitarli e farsi consigliare dal medico una dieta idonea e anche una cura!