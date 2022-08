Agosto è uno dei mesi più caldi dell’anno. L’umidità e le temperature raggiungono livello elevati, ed è facile sentirsi senza forze per via del calore torrido. In condizioni di caldo estremo, le bande di popolazione più percosse sono soprattutto quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni roventi e con scarsa ventilazione.

Rischiano di più le persone anziane, specie se malate e in solitudine, che possono accrescere rapidamente il fenomeno della disidratazione, subire un peggioramento di patologie croniche, come quelle cardio-respiratorie, o essere vittime di un colpo di calore. In generale, tuttavia, una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono aiutare a diminuire considerevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore.

Caldo afoso di agosto: 5 consigli dal medico per rimanere in salute

Partiamo con rinfrescare l’ambiente casalingo e di lavoro. Coprire le finestre esposte al sole adoperando tapparelle, persiane, tende, ecc..Serrare le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata. Se si usa l’aria condizionata, rammentare che questo efficiente strumento va impiegato adottando diverse precauzioni per eludere conseguenze sulla salute e sproporzionati consumi energetici.

Specialmente si raccomanda di utilizzarli preferibilmente nelle giornate con condizioni climatiche a rischio; di regolare la temperatura tra i 24°C – 26°C. Un altro consiglio è ridurre la temperatura corporea. Fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca. In casi di temperature molto innalzate porre un panno bagnato sulla nuca.

Anche diminuire il livello di attività fisica può aiutare e non poco. Nelle ore più calde della giornata evitare di esercitare all’aperto attività fisica intensa o lavori pesanti. Molto importante è poi uscire di casa nelle ore meno calde della giornata. Evitare dunque di uscire all’aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00.

Se si esce nelle ore più bollenti non scordare di proteggere il capo con un cappello di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; poi difendere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Infine sia in casa che all’aperto, bisogna indossare abiti leggeri, non aderenti, se possibile di fibre naturali per assimilare meglio il sudore e consentire la traspirazione della cute.

Ecco dunque cinque consigli su come combattere il cado afoso di agosto.