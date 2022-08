Quasi tutti abbiamo una TV in casa o anche sul posto di lavoro se “permesso”, anche se il rapporto che gli italiani hanno nei confronti di questo diffusissimo strumento è ondivago, in quanto per molti vivere senza TV sarebbe quasi assurdo, mentre per tanti altri si tratta di un elettrodomestico facoltativo e viene utilizzato più raramente. Tutti sono concordi sull’idea di eliminare il concetto di tassa televisiva, tradizionalmente conosciuta come Canone Rai, ossia l’imposta sul possesso di questo elettrodomestico indipendentemente dal suo utilizzo.

Come tutte le imposte anche il Canone Rai mantiene un funzionamento che porta gli utilizzatori a pagare una quota annuale. Ma quando si paga il Canone Rai?

Dilazionamento di imposta

L’importo attuale, valido fino al prossimo anno è di 90 euro, somma ridotta da 113 euro nel 2016, attraverso un provvedimento ordinato dall’allora Governo Renzi che ha sviluppato una forma di pagamento “automatico”, in quanto dilazionato in 10 rate da 9 euro l’una direttamente sulle bollette dell’energia elettrica dell’intestatario che fa parte del nucleo familiare. Questa decisione, inizialmente molto contestata ha permesso allo stato di ottenere un migliore “ritorno economico”, in quanto la tassa televisiva risulta esere uno strumento indispensabile di finanziamento sia dello sforzo pubblico nazionale ma anche da parte dello stato.

Canone Rai 2022, quando si paga? Ecco la risposta. “Attenzione”

Per quasi tutti quindi, il Canone Rai viene “Pagato in automatico”, solitamente nel periodo tra gennaio ed ottobre. Però se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

I pensionati inoltre possono fare richiesta di pagamento in un’unica soluzione effettuando la richiesta direttamente presso il proprio ente pensionistico. Discorso differente per i cittadini italiani residenti all’estero che possono saldare l’importo legato alla Tassa Televisiva attraverso un bonifico effettuabile attraverso Poste Italiane oppure attraverso una filiale bancaria abilitata.