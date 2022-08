Quella dell’umidità al collo è uno dei problemi di salute più comuni. Questo può essere sintomo di raffreddore e febbre. Vi sono numerosi rimedi per la cervicale e per alleviare il dolore che ne consegue. Le cause più comuni del dolore cervicale generalmente possono essere: uno sforzo sproporzionato attuato sul lavoro o durante lo svolgimento di attività fisica, un colpo di frusta, un’ernia del disco, un nervo schiacciato o, più approssimativamente, un colpo di freddo o una postura scorretta.

Alla compressione dei nervi del collo possono essere legati diversi sintomi, come mal di testa, dolore o formicolio a spalle e braccia o, in casi estremi, l’irrigidimento dei muscoli del viso. Un dolore alla cervicale può protrarsi dai 5 ai 7 giorni.

L’importante è che non torni ciclicamente, nei momenti di stress o anche a causa di umidità sovrabbondante in determinati periodi dell’anno. Abbiamo pronti per voi alcuni rimedi semplici ed efficienti per alleggerire e risolvere i vostri dolori cervicali.

Ecco come riparare il collo dall’umidità e prevenire la cervicale

Tra i più conosciuti rimedi per la cervicale naturali c’è l’utilizzo del sale grosso caldo. Facile, economico e alla portata di tutti, la terapia del sale grosso caldo si può attuare a tutte le età, è totalmente naturale e non causa nessun effetto secondario o collaterale. Per avere risultati adeguati è necessario utilizzare sale di ottima qualità, come quello marino o quello dell’Himalaya. Visto che è ricco di minerali, il sale viene assimilato dal corpo insieme al calore per ostacolare l’abbondanza di umidità. Il sale va prima riscaldato in maniera giusta in un pentolino, poi versato su un asciugamano e quindi applicato nella zona colpita dal dolore per circa 15-20 minuti, o fin quando il sale non torni a temperatura ambiente. Tale rimedio cervicale con il sale può essere ripetuto tutti i giorni, anche utilizzando lo stesso sale. Per prevenire la cervicale dovremmo seguire queste accortezze: avere un’alimentazione corretta. Fare esercizio fisico continuo e in linea con l’età, soccorrono a conservare in forma e sempre tonici i muscoli e le articolazioni. Infine, è molto importante riparare il collo con sciarpe durante l’inverno, in modo da tenerlo al caldo e difeso da tutti i possibili colpi di freddo.