La parola esigente non è così diffusa come il concetto collegato, che è riassumibile un comportamento o una tendenza di pretendere molto dagli altri, ma anche da uno specifico contesto. Spesso un esigente da l’impressione di severità se non di supponenza. Sia tra donne che uomini esistono personalità generalmente esigenti, che ambiscono al meglio e che se non riescono ad ottenerlo, tendono ad impegnarsi tantissimo per riuscire nel loro intento. In particolare tra le donne si evidenziano personalità che sono molto più esigenti di altre, evidenziate a loro volta dai segni zodiacali, quali sono?

Ecco le donne più esigenti secondo lo zodiaco. Le conosci?

Leone

Sia tra gli amici che in amore, la Leone è solita evidenziare moltissimo le proprie azioni, ma anche le proprie parole. La Leone pensa in grande quindi si aspetta risultati altrettanto importanti. In amore Leone tende ad essere meno equilibrata, ma è molto brava a dare l’idea di essere molto più capace di quanto non è veramente.

Vergine

Idem per quanto riguarda la Vergine, che è famosa per essere molto competitiva e altamente perfezionista. Ha un’elevatissima stima dei propri mezzi, e questo la porta a sopravvalutare le proprie capacità, comunque importanti. Vergine è una perfezionista nata, quindi trova difetti in tutti e tutto, e niente appare “abbastanza” per lei.

Cancro

E’ una esigente ma in maniera differente rispetto al concetto convenzionale. La Cancro infatti “ha bisogno” di approvazione in quanto è una personalità tradizionalmente sempre un po’ insicura e questo la porta a reclamare attenzioni e modi di evidenziare la propria personalità.