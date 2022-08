L’amore rappresenta un concetto così “naturale” e antico ma allo stesso tempo così misterioso nel suo funzionamento che prescinde da quello “biologico” da essere considerato totalizzante in tutti gli ambiti, non solo quello sentimentale. E ogniuno di noi si approccia in modo più o meno unico all contesto amoroso. Se “di base” innamorarsi rappresenta una condizione positiva, diverse dinamiche possono rendere l’innamoramento problematico. Ma esistono persone che pur “credendo” nell’amore come concetto, hanno una sorta di paura di innamorarsi, per le più disparate motivazioni, e ciò appare ancora più evidente per gli uomini. Si tratta di un concetto “concreto”, che trova spazio anche con il termine di filofobia. Quali sono?

Gli uomini che hanno paura di innamorarsi, secondo lo zodiaco sono questi!

Toro

Toro crede fermamente nell’amore ma è spaventato dall’imprevedibilità del concetto, in quanto è un uomo sempre molto in controllo della propria vita. Quindi non è l’idea in se che lo disturba ma la mutazione del proprio carattere che si manifesta quando si innamora.

Vergine

E’ terrorizzato dal concetto di “invasione”, che subentra quando “perde la testa per qualcuno”. L’uomo Vergine è portato sempre ad apparire come una personalità tignosa, rigorosa, quasi “dura”, ma quando è innamorato cambia nettamente. E questo, a mente fredda lo imbarazza molto.

Ariete

Ariete tende ad innamorarsi di chi non vorrebbe, ma il ragionamento vale anche al contrario, in quanto le persone che solitamente non sono compatibili o fonte di interesse per lui, prendono delle “sbandate clamorose” per quest’uomo, che è sempre molto sicuro di se…o almeno è l’idea che vuole dare.