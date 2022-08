L’automobile rappresenta uno dei principali simboli del “progresso” e della modernità in generale, ma anche una forma di strumento di “indipendenza motoria”. Il nostro paese per posizione, storia e tradizione ha iniziato a scoprirsi legato all’automobile sopratutto a partire dal boom economico. Buona parte dei cittadini italiani e munita di automobile anche se in molti contesti non è più realmente “conveniente” da gestire e mantenere, a causa dei costi del carburante, e delle varie regolamentazioni necessarie, come il bollo auto, e le varie forme di assicurazioni, tutte cose indispensabili per la circolazione. Ovviamente vanno considerati i dettagli inerenti all’incolumità del veicolo, che sopratutto in città, può graffiarsi in molte circostanze. Avere graffi sull’auto è antiestetico e costituiscie qualcosa di apprentemente difficile da trattare senza spendere cifre folli.

Graffi sull’auto? Non riverniciarla: usa questo trucchetto del panno

Esistono infatti diversi prodotti che possono essere utilizzati per riparare efficacemente i graffi, se questi non sono particolarmente profondi e vasti.

Se il graffio è di natura superficiale, la pasta abrasiva risulta essere un’ottima alleata. Utilizzando un panno di cotone e una moderata quantità di pasta che ha la funzione di “riempire” il solco che si è creato, utilizzando movimenti leggeri e circolari sulla carrozzeria precedentemente pulita, questa metodologia può essere sufficiente per “coprire” il graffio.

Se la vernice risulta essere trattata con lacca, è sufficiente adottare il connubio solvente per lacca e un panno pulito, avendo l’accortenza di usare una piccola quantità di questo solvente.

Una moderata quantità di solvente posta e strofinata con delicatezza sulla vernice infatti “livella” la zona e permette di copririe il danno, mentre se la carrozzeria è verniciata con lo smalto è possibile agire di pennello, avendo l’accortenza di lavare accuratamente la superficie prima di ogni operazione e nel contempo scegliere accuratamente il colore, magari contattando la casa madre dell’automobile per non sbagliare.