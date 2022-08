A nessuno piace subire delusioni e “dolore emotivo” sopratutto se questo proviene da una persona cara, magari il nostro partner, e ciò può effettivamente costituire un vero e proprio trauma proprio perchè quando la delusione proviene da chi meno ce lo aspettiamo, risulta essere particolarmente dolorosa. Delusione d’amore non indica un comportamento definito, in quanto può scaturire da un tradimento ma anche da un profondo cambiamento della relazione e delle priorità. Se quasi tutti abbiamo bene in mente cosa significa, alcuni segni zodiacali, secondo l’oroscopo, sono più tendenti a sviluppare delusioni in amore. Quali sono?

I 3 segni che causano più delusioni in amore, quali sono? Ecco la risposta!

Acquario

Acquario è un profilo generoso, in maniera molto genuina ed onesta che ama spendersi al massimo per una causa o anche per la controparte. D’altrocanto il rovescio della medaglia e che “presenta il conto” o quasi: Acquario infatti si aspetta lo stesso atteggiamento dal partner, in tutto e per tutto, e se questo non viene considerato attuabile, cambia atteggiamento rapidamente.

Sagittario

Tende ad “abbandonare la nave” sopratutto quando la controparte è fermamente intenzionata a cambiare la natura stessa del Sagittario che resta assolutamente se stesso in tutti i casi. I cambiamenti possono essere solo superficiali e molto graduali. Se Sagittario si sente “toccato” nel profondo, diventa molto scostante.

Ariete

Ha il problema della competitività, Ariete è un segno che “mira alle stelle” e non ha paura di superare i propri limiti, anche se questo può provocare delusioni vere e proprie negli altri. Se ci oppone al segno, la reazione sarà sempre molto aggressiva.