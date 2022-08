Le relazioni sociali, ed in particolar modo quelle sentimentali “dicono molto” sul senso stesso del concetto di “stare insieme”. Se quelli più in cerca di stabilità ambiscono ad una relazione a lungo se non a lunghissimo termine, per molti altri invece il concetto è meno stringente. Uomini e donne, seppur in maniera molto differente (in alcuni casi) ambiscono più o meno al concetto di “star bene”. Quando incontriamo qualcuno di compatibile, abbiamo la nostra percezione di relazione, che può essere più o meno seria: ecco quali sono le donne, che secondo lo zodiaco sono solitamente più adatte ad una relazione lunga.

Le donne che sono le più adatte per una relazione per lo zodiaco, quali sono?

Bilancia

Questo profilo è noto per l’essere molto fedele, e sopratutto portato a intraprendere relazioni che possono essere estremamente lunghe e soddisfacenti. Non è un’illusa, in quanto sa bene che per ambire ad un rapporto stabile c’è bisongo di grande pazienza.

Leone

Fin da giovanissima la Leone pensa in grande, e ambisce ad avere una famiglia, magari anche dei figli. E’ un segno che ama stare al centro dell’attenzione ma allo stesso tempo quando pensa di aver trovato la persona giusta diventa assolutamente docile.

Ariete

Protettiva, volubile ma anche estremamente altruista quando si parla di relazioni. Ariete mette tutta se stessa per il bene del rapporto, che è anche l’unico contesto che può effettivamente modificare il suo modo di fare molto particolare. La Ariete in tutti i casi o quasi ambisce a trovare il partner per la vita.