La diversità che è possibile percepire nelle personalità umane appare ancora più evidente nel contesto femminile, in quanto nella sua vastità e complessità i tratti tipici di alcune donne sono da sempre fonte di grande interesse sopraututto da parte dell’altro sesso. A lungo in quasi tutti i contesti la donna è stata definita come più “fragile”, e delicata, o almeno è stato quello lo stereotipo che viene tutt’ora perpetuato seppur in maniera non così marcato come un tempo. Ma come esistono gli uomini, anche le donne possono essere decisamente fragili: secondo lo zodiaco queste fanno parte di alcuni segni zodiacali particolari. Quali sono?

Le donne più fragili secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Ariete

La miglior difesa è l’attacco, sembra dire la donna Ariete, che appare sempre pimpante, esuberante, vivace, in un solo termine attiva. Ma è sopratutto una reazione, un’apparenza la loro che sono estremamente fragili ma in parte vogliono cercare di nasconderlo. Maggiore è la loro forza estetica e maggiore è la loro fragilità.

Gemelli

Non si direbbe ma anche la Gemelli merita un posto d’onore in lista. Perchè non costituisce la fragile intesa come “debole” ma anzi come assolutamente percettiva ed in grado di rispondere colpo su colpo alle avversità della vita. Se una Gemelli reagisce in maniera evidente, significa che ha avuto qualche delusione.

Scorpione

Strano trovare la Scorpione in lista in quanto per tutti o quasi è una personalità indubbiamente sensibile ma anche forte. Però spesso sono le persone più vicine a loro che riescono a far emergere la loro vera natura che è molto delicata. Per questo motivo la Scorpione tende a fidarsi poco delle nuove conoscenze.