Il contesto odierno ci mette tutti di fronte ad alcune dinamiche, indifferentemente dalla nostra occupazione o posizione sociale. Il concetto di tempo che trascorre infatti risulta essere sempre fondamentale perchè nel bene o nel male siamo tutti “schiavi” del tempo, concetto che ha iniziato a diventare “chiaro” con le prime forme di misurazioni dello scorrere dello stesso con meridiane, e molto più tempo dopo, orologi.

La puntualità anche per questo motivo risulta essere una componente molto importante, e anche le donne più puntuali sono molto apprezzate. Quali sono secondo lo zodiaco quelle più degne di questa nomenclatura?

Le donne più puntuali secondo lo zodiaco. Cosa dicono le stelle?

Ariete

Non ama collezionare ritardi, non perchè sia molto pianificatrice oppure organizzata al massimo quanto piuttosto perchè ama anticiparsi. La donna Ariete è sempre pronta all’azione e spesso preferisce arrivare prima piuttosto che dopo.

Vergine

E’ una donna inspettabilmente pigra ma che comprende assolutamente i vantaggi di non fare tardi. La puntualità le carantisce sicuramente credibilità e permette di percepirla come affidabile in tutti i sensi. Però non è così “severa” quando si tratta di evidenziare i ritardi altrui.

Capricorno

Non si può dire lo stesso per Capricorno che rappresenta l’archetipo della donna precisa, rigorosa e quindi naturalmente molto puntuale. Anche arrivare in anticipo non fa parte della natura del segno che è sempre molto organizzato. Inoltre questa donna riesce ad essere la “fortuna” dei datori di lavoro perchè con un mix tra severità e capacità di influenzare gli altri, li rende anche meno ritardatari.