Lecce Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Sfida immediatamente molto impegnativa per il neopromosso Lecce che dovrà affrontare l’Inter di Simone Inzaghi alla sua seconda annata come tecnico nerazzurro. La prima stagione dell’Inter può considerarsi positiva, con il doppio successo Coppa Italia e Supercoppa, anche se c’è il rimpianto di aver perso lo Scudetto a “favore” dei cugini rossoneri. L’Inter potrà godere del ritorno di Lukaku che ritorna in prestito dopo l’infruttuosa parentesi al Chelsea e dopo aver acquistato diversi giovani per il futuro. Il Lecce di contro ha apportato per forza di cose cambi maggiori rispetto alla scorsa stagione in cadetteria: il tecnico Baroni tuttavia sembra intenzionato a non snaturare troppo la squadra.

Lecce Inter: probabili formazioni

La partita avrà inizio alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare di Lecce. L’Inter quasi sicuramente non schiererà nuovi acquisti dall’inizio mantenendo il 3-5-2 consueto. 4-3-3 “adattivo” per Baroni ed il suo Lecce

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni. A disposizione: Bleve, Baschirotto, Askildsen, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listkowski, Samek, Brancolini, Bjorkengren, Frabotta, Ciucci, Berisha, Rodriguez. Indisponibili: Dermaku e Tuia. Squalificati: – Diffidati: –

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: S. Inzaghi. A disposizione: Onana, Cordaz, Dimarco, Fontanarosa, Bellanova, Darmian, Asllani, Gagliardini, Zanotti, Mkhitaryan, Dzeko, Correa. Indisponibili: D’Ambrosio, Dalbert. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Prontera

Guardalinee: Mondin-Rossi L.

Quarto uomo: Marcenaro

Var: Banti

Avar: Paganessi

Lecce Inter: dove vederla in streaming e tv

Il match che sarà disputato in terra salentina sarà disponibile alla visione su diverse piattaforme, a partire da DAZN attraverso l’app ufficiale compatibile per ogni dispositivo come smartphone, tablet, ma anche console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida andrà anche in onda sui canali Sky, precisamente Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Tutti questi sono “visibili” anche tramite il servizio NowTv.