Milan Udinese: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

E’ Milan – Udinese la sfida che apre ufficialmente la stagione calcistica di Serie A 2021/22, dopo la sorprendente annata proprio dei rossoneri, vincitori del titolo nazionale la scorsa stagione. E’ un Milan non rivoluzionato in toto dal mercato, ma che comunque ha cambiato diverse “pedine”, dopo il 19° scudetto messo in bacheca. La banda di Pioli affronterà l’Udinese, che rispetto ad altre sessioni estive ha “smobilitato” di meno, e si contano prevalentemente poche cessioni, la più importante è quella di Molina all’Atletico Madrid. I friulani che affronteranno i campioni d’Italia in carica però hanno sostituito l’allenatore, in quanto Andrea Sottil siede ora in panchina.

Milan Udinese: probabili formazioni

La sfida che “apre” la Serie A 2021/22 avrà inizio alle ore 18.30, presso lo stadio Meazza “San Siro” di Milano. Pioli riconfermerà sopratutto in questa prima parte di stagione la formazione in maniera quasi totale rispetto allo scorso anno, così come il modulo che è il 4-2-3-1.

Sottil opterà probabilmente per una difesa a 3, anche questa mantenuta rispetto allo scorso anno con Beto sostituito in attacco da Success, che farà da “spalla” a Deulofeu.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud. Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali, Origi. Squalificati:- Diffidati: –

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All.: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Ebosele, Jajalo, Ebosse, Lovric, Samardzic, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Arslan. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Marinelli

Guardalinee: Bottegoni – Galetto

Quarto uomo: Gariglio

Var: Mazzoleni

Avar: Brfesmes

TV: Dazn

Milan Udinese dove vederla in streaming e tv

La sfida sarà appannaggio di DAZN, che anche quest’anno detiene i diritti in esclusiva di tutta la Serie A, Europa League e Conference League. Sarà possibile vedere i match attraverso il “nuovo” abboonamento da 29,99 € al mese per le utenze che sono presenti presso la medesima abitazione, oppure l’abbonamento “plus” da 39,99 € al mese che rende disponibile la visione su due dispositivi anche “lontani” in contempornea.