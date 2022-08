Oroscopo domani Branko, 13 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, sabato 13 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 13 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani comincerà un bellissimo fine settimana illuminato da una Luna nel segno dei Pesci. Nel corso di questo weekend sarai sorpreso a fare pensieri romantici. Sarà l’influenza della dama bianca che transita nel cielo del segno più romantico e sognatore dello zodiaco.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani potresti trascinarti gli ultimi strascichi di nervosismo emersi nelle ore passate. Qualcuno si potrebbe sentire talmente agitato, furioso che se ne andrà in giro letteralmente con lo sguardo assassino. Verso sera e poi domenica ritroverai più serenità. Forse dovresti concederti una pausa rigenerante.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani qualche Gemelli potrebbe essere in viaggio per le vacanze estive. Vi converrà avere prudenza, programmare ogni cosa con cura, chiedere conferme di partire. La Luna in aspetto contrario potrebbe provocare contrattempi spiacevoli.

Oroscopo domani: Cancro

Domani ci sarà un cambio di Luna particolare che potrebbe crearti qualche piccolo disagio. Nel corso di questa giornata un ex socio potrebbe presentarsi per discutere. Non dovrai temere! Tu sei dotato della capacità e della sensibilità necessarie e alla fine saprai mettere tutto a posto.