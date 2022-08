Oroscopo domani Paolo Fox, 13 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 13 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente ti sbarazzerai dell’opposizione lunare e tornerà il buonumore. In questo periodo hai una situazione astrologica a dir poco invidiabile. Giove e Venere in aspetto favorevole regalano carisma, fascino, fortuna, ti consentono di andare lontano. Hai ritrovato la voglia di vincere nuove sfide e di certo gli stimoli non mancheranno. In amore non dovresti sottovalutare le storie occasionali: potrebbero rivelarsi più serie di quanto credi.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani e domenica la Luna sarà in opposizione. Nel corso di questo weekend potresti essere assalito dalla noia o da un po’ di stanchezza. Meglio affrontare eventuali discussioni o chiarimento a partire dalla prossima settimana. Perché non ti concedi una pausa di relax? Ne avresti un gran bisogno! Adesso che gli stimoli stanno arrivando, cresce in te la necessità di avere più margine di azione, non dover sottostare al volere degli altri. Tieni duro e vedrai che ritroverai una bella capacità di azione.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, o nei giorni seguenti, potrebbe arrivarti una buona notizia. Finalmente ora che Venere è tornata favorevole le relazioni, i rapporti interpersonali miglioreranno di gran lunga. Solo le questioni legali, fiscali e finanziarie richiederanno attenzione: ricordati che Giove è sempre opposto! Da qui in avanti ritornerà anche quella passionalità che ti è mancata negli ultimi tempi. Forse potrebbe perdurare una certa agitazione interiore o insicurezza nel portare avanti alcuni progetti pratici.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani per fortuna la Luna in Pesci spazzerà via parte di quella irritabilità che ti ha tormentato nelle ultime ore. Anche in amore e in famiglia potrai recuperare un po’ di tranquillità in più, spese se nei giorni scorsi ci sono state tensioni. Venere in quadratura non aiuta: l’aspetto sentimentale e affettivo richiederà sempre particolare cautela. Approfitta di questo fine settimana per uscire, divertirti, fare nuovi incontro. Su di morale, perché ti aspetta un futuro decisamente più interessante.