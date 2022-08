Partiamo col parlare un po’ di questo bellissimo fiore. L’ortensia (Hydrangea macrophylla) è una pianta floreale decorativa parecchio diffusa nei giardini che orna e strega con lo stupore dei suoi accesi colori. Le ortensie sono native della Cina, ma giunsero in Europa già nel 18esimo secolo e ad oggi sono sovrane indiscusse di giardini e terrazzi.

Anche chi non ha il cosiddetto “pollice verde” avrà osservato e ammirato la magnificenza delle ortensie, magari spiandone la bellezza e i colori brillanti tramite una grata. Ma la notizia che vi daremo oggi e che non sapevate, è che i colori delle ortensie possono essere mutati da chi coltiva la pianta, e tra l’altro in modo naturale e non nociva nei confronti dei fiori.

Ortensie: cambia il colore dei fiori usando questi scarti da cucina

Le ortensie patiscono molto, durante la loro vita, del livello di asprezza del terreno da cui prendono nutrimento e linfa vitale, ed è proprio l’acidità del terreno che porta i fiori a mutare il loro colore: un pH acido condurrà i fiori ad assumere un tinto bluastro; al contrario, un pH alcalino scolorirà i fiori fino a farli diventare rosa.

È possibile operare a livello del terreno, rendendolo più o meno acido, per mutare il colore dei fiori in modo naturale ed ecologico con l’aiuto di questi due prodotti che abbiamo già in casa: gusci di uova e fondi del caffè. Si tratta di due ingredienti già impiegati entrambi come fertilizzanti naturali per il terreno di piante e fiori, che lavorano alterando l’acidità del terreno e, di conseguenza, il colore delle ortensie.

Se vogliamo che i nostri cari fiori acquisiscano un bel colore blu, dobbiamo rendere il nostro terreno più aspro (pH inferiore a 5,6/6) e per fare ciò possiamo rimescolare gli strati superficiali del terreno della pianta con dei fondi di caffè sbriciolati. Al contrario, se vogliamo “schiarire” le nostre ortensie e renderle rosa, dobbiamo rendere il terreno basico (cioè con un pH superiore a 6,5/7) unendo gusci di uova frantumati in piccole parti con l’aiuto di un mattarello: il carbonato di calcio contenuto nei gusci alcalinizzerà il terreno e scolorirà i fiori.

Ecco dunque come poter cambiare colore alle vostre ortensie in maniera naturale.