Questa città italiana è stata eletta la più bella al mondo: ecco qual è

L’Italia è un posto meraviglioso, ricco di splendide città e splendidi paesaggi da vedere e ammirare. Con i suoi piatti culinari tipici, la rendono se è possibile, una meta ancora più in voga. Ma c’è una città che è considerata la città italiana più bella del mondo, vediamo quale sarebbe.

Il sondaggio svolto

Qualche tempo fa, la rivista Travel + Leisure, ha condotto un sondaggio su quale fosse la città più bella, secondo i turisti. La bella notizia, che arriva dalla rivista statunitense, è che la città più bella di tutto il nostro continente si trova in Italia. Su quale sia, però, non è così semplice esprimersi: c’è l’imbarazzo della scelta. Lo hanno fatto diversi esperti incrociando i dati delle preferenze dei turisti di tutto il mondo. È normale per noi voler visitare i luoghi più belli, ed è normale anche voler visitare quelli che sono piaciuti di più agli altri viaggiatori; quelli che li hanno visitati prima di noi. Ed è proprio per questo che è importante conoscere il risultato di questi studi.

La città più bella di Europa

Sorprendentemente anche se la città è italiana non parliamo di Roma, e non parliamo nemmeno di Milano né di Venezia o di Napoli. Ma di Firenze. La città toscana, secondo questa larga votazione, è in assoluto la più bella d’Europa. Certo, le opinioni sulla bellezza sono puramente soggettivi, ma i dati usati per questa classifica comprendono musei, disponibilità di muoversi, panorami, ricchezza dell’offerta culturale e di quella gastronomica. Insomma, anche altre cose, come ad esempio il rating di locali notturni, musei e ristoranti, sono misurabili con una certa precisione.

La città dell’arte

Non sorprende, tuttavia, che al primo posto della classifica ci sia l’italiana Firenze. La patria di Dante Alighieri e della lingua italiana, che ospita uno dei musei più visitati al mondo, come ad esempio le gallerie degli Uffizi, e si conferma ancora una volta come meta preferita per i turisti di tutto il mondo. Inoltre era stata eletta città più amata già nel 2019 e nel 2020. E mentre i luoghi più iconici del capoluogo toscano , come il Duomo, Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, sono assolutamente da visitare, molti viaggiatori sono rimasti sedotti da piccoli scorci e monumenti un po’ lontani dal turismo di massa. Ultima nota, ma non per importanza, riguarda il cibo. Tra le degustazioni di vini locali e le prelibatezze gastronomiche dolci e salate, Firenze è davvero la meta ideale anche per chi ama la buona cucina e ha voglia di provare sapori nuovi che sanno di tradizione.