Questi alberi da frutto sono i migliori da piantare ad Agosto: ecco quali

Alcuni alberi da frutto saranno produttivi se li facciamo piantare ad agosto. Forse perché amano l’estate proprio come noi! In realtà, non sono molti e uno in particolare è propriamente indicato per il mese di agosto. Stiamo parlando del melograno. Il quale sarà piantato e fiorirà la prossima primavera. I frutti saranno pronti nel giro di uno o due anni.

Chiunque pratichi il giardinaggio sa che la stagione di crescita non ha la stessa durata ogni anno. Alcune piante crescono meglio in certi mesi rispetto ad altri, quindi i giardinieri devono regolarsi di conseguenza. Ecco alcune delle migliori piante di agosto per il nostro giardino, a seconda del tipo di pianta che vogliamo aggiungere.

Sappiamo tutti che questo periodo dell’anno può essere un po’ caldo e umido. Il problema della coltivazione delle piante in questi mesi estivi è che esse non amano il calore e l’umidità come noi. Nonostante ciò, alcune piante da coltivare in agosto prosperano in queste condizioni e non ne subiscono troppe conseguenze.

Da piantare in agosto: il melograno e l’ulivo

Il melograno è una bella pianta commestibile, ideale da coltivare nel mese di agosto. È un arbusto deciduo che produce grandi fiori e piccoli frutti commestibili. Prima di acquistare la pianta, assicuriamoci di scegliere una varietà di melograno adatta alla coltivazione nella nostra zona. Esistono varietà nane, che si adattano bene a un giardino più piccolo, e varietà standard, ideali per chi ha più spazio.

Il melograno cresce meglio in pieno sole ed è una pianta molto tollerante alla siccità, ottima per i giardini che necessitano di un po’ d’ombra. Quando scegliete un albero di melograno, assicuratevi che sia uno di quelli destinati a crescere nella vostra zona. Esistono varietà adatte a crescere in diverse aree del Paese.

Un’altra pianta che può essere piantata in questo periodo è l’ulivo sebbene non sia proprio il mese ideale. In ogni caso, la pianta resiste bene al periodo caldo e siccitoso e se ben drenato e concimato può essere piantumato anche in agosto. Come per il melograno, dovremo attendere alcuni anni prima che si manifestino i primi frutti.

Le piante ornamentali di agosto

Il geranio è una delle migliori piante da coltivare in agosto. Si tratta di una pianta perenne da fiore che è bellissima in qualsiasi giardino o aiuola. Cresce meglio in pieno sole, quindi diamogli un posto in cui riceva molta luce solare. I gerani crescono meglio in un terreno ben drenato e sabbioso. Se il nostro terreno è più umido, possiamo aggiungere un po’ di sabbia al terreno in cui pianteremo i gerani.

La calendula è un’altra grande pianta da coltivare in agosto. È un bellissimo fiore commestibile, ideale per aggiungere un tocco di colore al giardino. Può essere coltivata in molti luoghi, compreso un giardino soleggiato o parzialmente ombreggiato. Cresce meglio in terreni sabbiosi e ben drenati, quindi è una buona scelta per i giardini in cui il terreno è un po’ umido. La calendula cresce molto bene anche in contenitori. È una pianta molto facile da coltivare, ideale per i principianti.