Questi frutti, mangiati tutti i giorni, hanno effetti incredibili sul tuo corpo: ecco quali

Se mangi alcuni frutti tutti i giorni ne gioverà sia il tuo benessere psicofisico che il livello di energia in generale. Quando si parla di nutrizione, sappiamo che la frutta è salutare. È ricca di fibre e vitamine, ha poche calorie e la maggior parte contiene pochi o nessun carboidrato. Anzi, alcuni hanno addirittura più proteine di quelle contenute in una patata! Ma con così tante varietà tra cui scegliere, quali dovremmo mangiare? E con quale frequenza?

Quali frutti si dovrebbero mangiare tutti i giorni?

Una porzione di frutta equivale a un pezzo di frutta o a mezza tazza di frutta tagliata, come il melone. È difficile stabilire una quantità precisa anche perché ogni frutto varia in base ai suoi nutrimenti. In ogni caso, tutta la frutta può essere consumata quotidianamente, sebbene ci siano alcune varietà che sono migliori delle altre in termini di apporti calorici.

Le dosi giornaliere di frutta devono essere suddivise in base all’età del consumatore, per cui:

i bambini dovrebbero consumare una porzione al giorno dalla categoria succhi/puree o frutta fresca intera;

gli adolescenti possono consumare 4 porzioni al giorno dalla categoria succhi/puree o frutta fresca intera;

gli adulti, invece, possono arrivare a 5 porzioni al giorno dalla categoria succhi/puree o frutta fresca intera. Ma gli anziani devono limitare il consumo di frutta se soffrono di particolari patologie.

Frutti estivi

I mirtilli, per esempio, sono ricchi di antiossidanti, che aiutano a ridurre i radicali liberi nell’organismo e a prevenire le malattie e contengono fibre, vitamina C e manganese. Anche le fragole sono nutritive: il colore rosso evidenzia alti livelli di antociani, un fito-nutriente flavonoide potente per il sistema immunitario.

Le more contengono molta vitamina C, fibre, potassio, ferro e sono considerate le più salutari di tutti i frutti di bosco. Anche i lamponi si difendono bene in quanto contengono alti livelli di vitamina C, fibre, potassio e vitamina E: ottimi per la salute del cuore. Le prugne sono ricche di vitamina C e di fibre. Sono anche una buona fonte di potassio. Altri frutti da consumare tutti i giorni sono angurie, albicocche e pesche.

Frutti invernali, autunnali e primaverili da consumare tutti i giorni

Il kiwi, tipico frutto invernale e primaverile, è ricco di vitamina C, fibre, vitamina E e potassio. I kiwi possono anche aiutare a gestire il peso e ad abbassare la pressione sanguigna. La mela è un noto alimento base di una dieta sana. È ricca di fibre e vitamina C così come l’arancia che fornisce anche fibre e potassio. Consigliati il consumo di ciliegie e melograni rispettivamente in primavera e in autunno.

Frutta esotica

La frutta esotica si può trovare praticamente in tutte le stagioni al supermercato. La migliore da scegliere sono la papaia, in quanto ricca di vitamina C, vitamina A , potassio, vitamine del complesso B, vitamina E e magnesio. Ma possiamo considerare di acquistare anche le guaiave per il loro elevato contenuto di vitamina C, vitamina A, vitamine del complesso B, magnesio e potassio. Infine, gli ananas ricchi di vitamina C, vitamina B e ancora il potassio.