Questi rimedi anti zanzare sono geniali: ecco quali sono

Se scoprirai i rimedi anti zanzare per eccellenza, potrai dire addio, una volta per tutte, all’incubo delle punture durante le serate estive all’aperto. Sei un bersaglio facile degli odiosi mosquitos? Potrebbe dipendere dal colore dei tessuti che indossi o da ciò che mangi. Le terribili zanzare infatti sembra siano attirate dai colori scuri o da particolari odori e sostanze che il corpo secerne attraverso la pelle. Al bando le patatine e le banane che, a quanto pare, contribuiscono a farci pungere dalle zanzare! Quali altri rimedi adottare per tenere lontani questi insetti da noi?

Ecco i rimedi anti zanzare più geniali

Se hai provato di tutto: dalle candele alla citronella alle zanzariere, dal camminare di sera per la casa la buio allo spostare i vasi in terrazzo senza risultati, sei sulla pagina giusta. Esistono alcuni rimedi anti zanzare, tanto semplici quanto efficaci per risolvere il problema una volta per tutte.

Caffè

La polvere di caffè ha un’azione incredibilmente repulsiva nei confronti delle zanzare. Sarà sufficiente bruciarne una manciata in casa, per tenere a debita distanza queste seccatrici estive. Vuoi assicurarti di metterle alla porta e di scoraggiare altri esemplari ad entrare in casa tua? Versa alcuni fondi di caffè usati dentro ciotole che piazzerai opportunamente sopra i davanzali delle finestre. Oppure, cospargi i fondi sui vasi delle piante che tieni in terrazzo.

Aglio

Lo sapevi che il succo di aglio contiene alcune sostanze capaci di coprire del tutto l’odore dell’anidride carbonica emessa dal nostro corpo? In questo modo, le scocciatrici non saranno in grado di localizzarci, anche quando ronzeranno a pochi metri di distanza da noi. Se vuoi preparare un repellente naturale contro le zanzare dovrai procurarti uno spruzzino erogatore spray. Riempine un quinto con il succo d’aglio e il rimanente con acqua e poi spruzzalo su strisce di stoffa che appenderai per la casa.

Aceto e limone

Tra i rimedi anti zanzare più efficaci non potevano mancare loro: l’aceto bianco e il limone. I loro aromi pungenti sono mal tollerati da molti insetti estivi, inclusi i mosquitos. Per ottenere l’effetto che desideri, sarà sufficiente tagliare qualche fetta di limone e immergerla nell’aceto. Poi sistemale ovunque, dentro casa, sui davanzali e sul balcone. Le zanzare non ti infastidiranno più per tutta l’estate!

Oli essenziali

Sei un amante dell’aromaterapia? Ti basterà diffondere nell’aria gli oli dai profumi più detestati dalle zanzare. La lavanda, il tea-tree, la citronella, il geranio e la menta piperita sono repellenti formidabili nei confronti di questi insetti. Potrai diffonderli attraverso il brucia essenza, il diffusore o semplicemente versando poche gocce sopra una manciata di bicarbonato di sodio.