Invecchiare costituisce dal punto di vista “biologico” il naturale decadimento delle cellule che non riescono ad essere rimpiazzate come in gioventù. Anche il concetto di invecchiamento fisico e quello mentale sono sicuramente legati ma non in maniera così stretta, tutti siamo portati a dover contrastare in maniera più o meno incidente i segni dell’età, un giorno. E’ comunque una parte normale del loro percorso di sviluppo biologico, ma non per tutti, in quantoo alcune personalità e quindi alcuni segni zodiacali sembrano essere particolarmentte spaventati da questo concetto, ossia una sorta di fobia solo al pensiero di dover invecchiare. Quali sono?

Questi segni hanno paura di invecchiare: c’è anche il tuo?

Acquario

Segno avventuroso, divertente ma anche piuttosto concreto. Non è tanto l’aspetto estetico che cambia a spaventarlo ma il concetto spirituale dell’invecchiamento, che rappresenta una scadenza vera e propria. Acquario infatti ha timore di non avere ancora tempo per fare tutto quello che vuole.

Scorpione

Caratterialmente parlando per molti Scorpione è “nato vecchio”, ma in senso positivo in quanto è sempre molto pragmatico e portato al raziocinio. In età adulta però inizia a perdere il contatto con il tempo che sembra scorrere molto rapidamente. E questo spesso causa un bel po’ di malessere emotivo nel segno.

Cancro

I rimpianti tendono ad abbattere il fragile equilibrio del Cancro che è spaventato dalla perdita di “freschezza” fisica ma sopratutto emotiva. Capricorno è portato ad essere sempre a volter accellerare le cose, come se questo gli facesse guadagnare del tempo, almeno concettualmente parlando.