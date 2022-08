Questo trucco sbianca i capi in lavatrice in molto facile e veloce

Esiste un semplice trucco che sbianca i capi in lavatrice, senza dover utilizzare la candeggina o altri prodotti a base di cloro. Gli abiti bianchi sono molto estivi, l’indossiamo volentieri quando fa molto caldo. Dopo pochi lavaggi, però, capita che il candore originale sbiadisca. Con il tempo il tessuto ingrigisce o ingiallisce al sole, gli aloni di sudore, di profumo e deodoranti faticano ad andare via. Non disperare! Se adotterai un piccolo accorgimento, del tutto naturale, non dovrai più buttare via i tuoi capi bianchi.

Ecco il trucco per sbiancare i capi in lavatrice

La candeggina sbianca i capi in lavatrice, ma a lungo andare può rovinare il tessuto. Lo sapevi, per esempio, che a contatto con il misto cotone-poliestere può addirittura fare ingiallire il tessuto? Inoltre, la candeggina è nociva per l’uomo, quando inalata con frequenza. Meglio optare per rimedi casalinghi che siano davvero efficaci e del tutto naturali.

Ti potrebbe interessare: Ecco la guida attendibile e completa per sapere come lavare le Birkenstock

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è uno smacchiatore e deodorante naturale prodigioso, utilizzato per sbiancare i tessuti ed eliminare gli aloni e i cattivi odori persistenti. Riduce il calcare in lavatrice e restituisce un bucato morbido e igienizzato. Dopo aver separato i capi bianchi da quelli colorati, ti basterà aggiungere mezza tazza di bicarbonato di sodio al normale detersivo e avviare il programma specifico per il tipo di tessuto.

Se un abito ha macchie particolarmente ostinate, ti converrà cospargerle direttamente con una miscela di bicarbonato di sodio e succo di limone. Fai agire per alcuni minuti e poi strizza bene. Infine, infila il vestito pretrattato in lavatrice e procedi con il normale lavaggio del bucato.

Altri rimedi casalinghi per sbiancare i capo in lavatrice

In alternativa al bicarbonato di sodio, potresti ricorrere all’acqua ossigenata. Non contiene cloro, per cui è in grado di igienizzare e sbiancare i tessuti, senza danneggiarli. Mezza tazza di acqua ossigenata, unita al detersivo per i panni, sarà sufficiente per ottenere un risultato più che soddisfacente.

Anche il succo di limone è un ingrediente di comprovata efficacia nel pulire a fondo il bucato e farlo tornare brillante come nuovo. Meglio se combinato con altri prodotti, come il bicarbonato, l’aceto bianco o il sale. Per esempio, potresti versare in un recipiente un po’ di sapone, due limoni spremuti e un cucchiaio di sale. Immergi il tessuto nella miscela e lascia in ammollo per un po’ di tempo. Poi strizza energicamente e mettilo ad asciugare all’aria aperta.