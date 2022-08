Raccolta della frutta: ecco cosa sta succedendo per via del caldo

La raccolta della frutta quest’anno si è anticipata per colpa del caldo eccessivo e per la mancanza insistente delle piogge. A causa di queste condizioni atmosferiche avverse i coltivatori sono stati costretti ad anticipare la raccolta per non compromettere la produzione annuale di frutta. In questo modo, però, la frutta non è al suo meglio per quanto riguarda le riserve nutrizionali e la maturazione effettiva.

Molti agricoltori stanno adottando nuove tecnologie e metodi che aiutano ad aumentare la produttività e a ridurre i costi. Uno di questi metodi è la raccolta anticipata della frutta a causa del caldo eccessivo. Questo metodo consente di evitare che i frutti marciscano e di lasciarli maturare naturalmente fino a quando non sono pronti per essere raccolti.

Gli agricoltori devono essere vigili durante la stagione di crescita. Il tempo può cambiare rapidamente e le temperature estreme possono danneggiare le piante e far maturare prematuramente i frutti. Quando si prevede un clima eccessivamente caldo, gli agricoltori possono attuare alcune misure preventive per proteggere le piante e i raccolti nonché per garantire alle piante di non essere attaccati da germi, parassiti, batteri o funghi.

Perché è necessaria una raccolta della frutta anticipata a causa del caldo eccessivo?

Il caldo eccessivo può avere effetti negativi su piante e colture. Quando fa troppo caldo, le piante si stressano e soffrono di una crescita ridotta, di una minore resa e di una minore qualità. Quando le temperature superano il livello normale, le piante iniziano a spegnersi. Dirottano il processo di fotosintesi verso il raffreddamento delle cellule.

Ciò significa che viene prodotta una minore quantità di zucchero, necessario per la crescita. Tutti questi fattori fanno sì che se le temperature non si abbassano, le piante iniziano a morire. Questo è particolarmente importante quando si coltivano frutti, perché ci vuole un po’ di tempo per farli maturare.

La raccolta anticipata a causa del caldo eccessivo è una pratica che consiste nel raccogliere i frutti il prima possibile a causa di una temperatura insolitamente elevata. Questo metodo è noto anche come raccolta pre-raffreddata ed è comunemente utilizzato nelle regioni in cui le ondate di calore e le temperature eccessive sono un problema. La raccolta anticipata a causa del caldo eccessivo è un metodo di raccolta preventivo.

Quando le temperature sono troppo elevate, la prima cosa da fare è verificare se la frutta può essere raccolta in anticipo. Questo è necessario perché non tutti i frutti possono essere raccolti in anticipo. Se la buccia è verde su alcuni frutti e non è morbida, è possibile raccoglierli in anticipo. Esistono molte varietà di frutta che possono essere raccolte precocemente come pesche, nettarine, albicocche, prugne e mele.

Tutti gli agricoltori che coltivano frutta possono raccogliere i prodotti prima che siano completamente maturi o in una fase iniziale di maturazione. La raccolta precoce consente all’agricoltore di controllare l’offerta di prodotti, in modo da poter vendere ciò che è fresco e avere il tempo di vendere il resto quando il clima è abbastanza fresco da permettere alla frutta di maturare naturalmente, senza sprechi.