Sampdoria Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

L’Atalanta “farà visita” alla Sampdoria per il primo confronto stagionale delle due compagini, reduci da un campionato precedente decisamente sotto le aspettative per entrambe, pur avendo avuto obiettivi molto differenti. L’Atalanta di Gasperini infatti per la prima volta dopo diversi anni ha chiuso lo scorso torneo fuori dalle Coppe Europee, e la squadra sembra essere alla fine di un ciclo, mentre la Sampdoria pur avendo conquistato l’obiettivo della salvezza, lo ha fatto sopratutto per “demeriti altrui” che propri.

Il tecnico orobico Gasperini ha anche evidenziato le proprie perplessità in merito al mercato, ritenendosi “sorpreso”, mentre la Sampdoria che ha ovviamente riconfermato Giampaolo in panchina vorrà sicuramente fare meglio rispetto alla scorsa stagione, per evitare di entrare nella lotta retrocessione.

Sampdoria Atalanta: probabili formazioni

La sfida, che aprirà ufficialmente la stagione di Serie A 2021/22 assieme a Milan Udinese, avrà inizio alle ore 18.30, allo stadio Ferraris di Genova.

Ridebutterà molto probabilmente Djuricic dall’inizio in attacco, che affiancherà Caputo, esordio probabile anche per Villar dalla Roma.

Atalanta che non cambia la difesa a 3 oramai celebre, con l’inserimento di Okoli al posto di Palomino, squalificato per doping nelle scors settimane. Esordio anche per l’ex Salerninata Ederson sulla trequarti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Villar; Sabiri; Caputo, Djuricic. All.: Giampaolo .A disposizione: Ravaglia, Murru, Leverbe, Murillo, Depaoli, Conti, Trimboli, Yepes, Verre, Leris, Quagliarella, De Luca. Indisponibili: Gabbiadini. Squalificati: – Diffidati: –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, De Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Muriel, Zapata. All.: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Zortea, Pasalic, Ruggeri, Malinovskyi, Boga, Lookman. Indisponibili: Palomimo, Zappacosta, Demiral. Squalificati: Freuler. Diffidati: –

ARBITRO: Dionisi

Guardalinee: Costanzo-Passeri

Quarto uomo: Miele G.

Var: Pairetto

Avar: Tegoni

Sampdoria Atalanta dove vederla in streaming e tv

La sfida sarà ovviamente visibile su DAZN, attraverso l’applicazione ufficiale compatibile per ogni tipologia di smartphone, tablet, smart tv, firestick e simili, ma anche tramite browser e decoder TimVision e Sky.

La partita sarà anche visibile sui canali Sky, ossia Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).