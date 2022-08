L’impatto avuto dalla sterlina nelle economie di tutto il mondo è ancora oggi decisamente percepibile in quanto la valuta britannica continua ad avere un grande “peso” politico e pratico nelle borse valori di tutto il mondo. La sterlina (pound in lingua inglese) è stata tra le valute più diffuse del mondo per diversi secoli, a causa sopratutto dell’influenza britannica che la Corona ha avuto in tutto il mondo. E’ anche una delle valute europee più antiche in assoluto e le emissioni in oro, conosciute come sovrane (in inglese sovereign) a causa della raffigurazione che fin dal 15° secolo presenta il sovrano di turno. La sterlina d’oro resta anche una risorsa di investimento anche se le emissioni “recenti” hanno comunque un valore nominale teorico.

Le sterline d’oro sono state concepite sotto il regno di Enrico VII, ed originariamente avevano una purezza estremamente elevata (23 carati , circa il 96%), valore che fu rapidamente ridotto nelle emissioni successive sviluppando quello che è lo standard tutt’ora usato per le monete d’oro della sfera britannica, a 22 carati, chiamato anche crown gold. Le prime sovrane non avevano il valore nominale, e nel corso degli anni fino al 17° secolo la zecca reale ha sviluppato anche tagli differenti come la quintupla sovrana o la mezza sovrana, o la doppia sovrana. La produzione fu arrestata nel 1604, in quanto la sovrana fu sostituita prima dalla Unite, poi dal Laurel, ed infine dalla Ghinea.

Trova questa sterlina d’oro e guadagni un sacco di soldi: FOTO

La produzione ricominciò nel 1817 con una nuova raffigurazione, con San Giorgio mentre uccide il drago, che è stata mantenuta per quasi tutte le monete.

Le sovrane “moderne” sono quindi quelle sviluppate dal regno di Giorgio III in poi, e se la maggior parte ha un valore legato alla purezza del metallo e alle condizioni, alcuni esemplari come quelle sviluppate nel 1817 con il profilo proprio di Giorgio III sono decisamente più danarose: una moneta in buone condizioni vale 450-500 euro ma una in perfetto stato può valere fino a 1500 euro.