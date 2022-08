Agosto 2022: ecco tutte le destinazioni da non perdere

Agosto è nel pieno del suo svolgimento. Una buona maggioranza delle persone italiane, ancora non è partita per le vacanze estive. Con l’aumento dei prezzi, la possibilità di viaggiare è diminuita, ma non del tutto. Ecco qui alcune mete che non dovete perdervi in Italia.

Maratea, Basilicata

Una delle mete di mare nel sud dell’Italia, divenuta uno dei punti di riferimento per le ferie d’agosto, ma ancora meno affollata della Puglia, è la Basilicata. Paesaggi naturali di grande bellezza, strutture ricettive, lidi attrezzati e spiagge selvagge perfette per trascorrere le vacanze estive. Uno dei tesori affacciati sul Mar Tirreno si chiama Maratea, incastonata nel Golfo di Policastro, la piccola città lucana è ricca di spiagge e paesaggi rocciosi colorati dall’acqua blu del Tirreno e dal verde della macchia mediterranea. Le splendide spiagge e l’antico borgo che sorge sopra uno sperone roccioso con i suoi portali, vicoli e palazzi antichi regalano atmosfere uniche e caratteristiche. A vegliare su tutto si erge l’iconico “Cristo di Maratea”, la Statua del Redentore che domina il paesaggio dalla cima del Monte San Biagio.

Montenegro

Il Montenegro è una delle mete europee più originali da visitare in agosto quando la straordinaria bellezza dei suoi paesaggi naturali tocca il suo apice e gli eventi fioriscono in tutto il paese. Questo piccolo gioiello nascosto nei Balcani ha caratteristiche affascinanti da scoprire tra città storiche, spiagge meravigliose affacciate sul mar Adriatico, rilievi rocciosi, grotte sotterranee come quelle di Lipa e boschi lussureggianti lungo la costa tortuosa della Riviera di Budva con montagne calcaree e baie pittoresche a pochi passi dalle mura medievali della città vecchia di Buvda -Stari Grad, o Città Vecchia, uno dei centri urbani più antichi dell’Adriatico, con strade tortuose, case in pietra, piazze e chiese suggestive. In Agosto la sua natura rigogliosa, fa da cornice a diversi festival da non perdere.

Tropea, Calabria

Tropea viene considerata una perla della regione Calabria. Questa definizione non è data a caso, in quanto le bellezze che riesce ad offrire questa cittadina sono eccezionali. Dalla spiaggia cittadina delle Rotonda ai vicini Scogli di Riaci, qui troverete una perfetta miscela di mare, buon cibo e divertimento. Anche da qui inoltre si possono raggiungere le Isole Eolie con un tour in barca di un solo giorno. Il centro storico di Tropea, risale al periodo angioino-aragonese con la tortuosità dei vicoli e il susseguirsi dei palazzi nobiliari, con i loro maestosi portali, che terminano a strapiombo sulla spiaggia bianca e il mare cristallino. Da visitare la Cattedrale Normanna , il Museo Diocesano, le diverse chiese, e la Mostra degli Antichi Mestieri.