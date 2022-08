In Italia comincia ad esserci abbastanza preoccupazione per via della diffusione di una patologia chiamata vaiolo delle scimmie. Il vaiolo delle scimmie è una malattia originata dal virus del vaiolo delle scimmie (MPXV). È una zoonosi virale cioè può spargersidagli animali all’uomo ma può anche diffondersi tra le persone. Il ministero della salute ci dice che il vaiolo delle scimmie si può mostrare in maniera clinica in modo diverso: alcune persone difatti mostrano sintomi lievi, saltuariamente asintomatiche, altre possono accrescere sintomi più gravi e quindi richiederel’ospedalizzazione.

Sintomi

Le persone a più elevato rischio di malattie gravi o complicazioni sono le donne in gravidanza, i bambini e le persone immunocompromesse. I sintomi più frequenti del vaiolo delle scimmie comportano febbre, sonnolenza, dolori muscolari e mal di testa. L’eruzione cutanea accresce di solito da uno a tre giorni dopo l’incomincio della febbre ma può anche esibirsi prima dei sintomi generali. Colpisce soprattutto le aree ano-genitali, il tronco, le braccia e le gambe, il viso, i palmi delle mani e le piante dei piedi, a volte le lesioni possono essere scarse e limitate solo alle aree genitali o peri-anali. Nel 5% dei casi la manifestazione iniziale può essere raffigurata da ferite a livello del cavo oro-faringeo.

Le lesioni cutanee spesso si presentano come macule, che tendono ad evolversi in papule, vescicole, pustole, croste. I sintomi in genere perdurano da due a tre settimane e di solito spariscono da soli o con cure di supporto, come farmaci per il dolore o la febbre. La fase infettiva deve essere considerata a partire dalla comparsa dei primi sintomi fino alla caduta delle croste di tutte le lesioni e la formazione di nuova pelle.

Apprensione in Italia: il vaiolo delle scimmie e possibile quarantena, ecco cosa dice il ministero

Chiunque abbia sintomi compatibili con il vaiolo delle scimmie o che è stato a contatto ristretto con un caso confermato di MPX deve interpellare subito il proprio medico curante. Specifici antivirali possono essere presi in analisi a giudizio del medico curante, in casi selezionati.

Tanti anni di ricerca sulle terapie per il vaiolo hanno portato a generare prodotti utilizzabili anche per il trattamento del vaiolo delle scimmie. Ecco dunque illustrati i sintomi del vaiolo e perché può essere realmente pericoloso.