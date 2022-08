Le personalità umane sono indiscutibilmente molto differenti ma spesso anche le più “buone” e oneste nascondono un lato meno amabile. La nostra specie anche per motivazioni legate al nostro retaggio antico, evidenzia un istinto di conservazione ed egoismo che traspare a cadenza regolare, ma tra le personalità esistono moltissime che sono considerabili assolutamente malvage.

Tra gli uomini in particolare l’essere malvagi risulta essere ancora più evidente, e secondo lo zodiaco queste personalità sono “scopribili” attraverso i rispettivi segni. Ecco gli uomini malvagi secondo l’oroscopo.

Attenzione agli uomini malvagi secondo lo zodiaco! Sono questi 3!

Capricorno

La malvagità del Capricorno viene spesso intesa come menefreghismo, se non egoismo vero e proprio. Non è un vanesio e non ama mettersi in mostra ma possiedere la capacità di ignorare bellamente le richieste di aiuto anche quando non rappresentano un fastdio per la sua persona. Solo se può ricavarne qualcosa inizia a “muoversi”.

Ariete

Ama “vendersi” come personalità indubbiamente buona ed affidabile ma l’uomo Ariete non è nuovo a comportamenti a dir poco scorretti, quasi meschini, sopratutto quando ha la percezione di non trovarsi in contesti a lui favorevole. Ariete è un segno ambizioso, e per perseguire i propri fini farebbe di tutto, o quasi.

Gemelli

Non sono “cattivi” ma se punzecchiati e costretti a diventare malvagi, i Gemelli sono probabilmente i malvagi veri dello zodiaco, o almeno quelli più evidenti. Anche perchè questi profili caratteriali non hanno semplicemente degli “scatti d’ira” ma se delusi mantengono questa cattiveria di fondo per tantissimo tempo anche in futuro.