Avere i capelli crespi significa mancanza di salute per il capello: lo studio

Da uno studio emerge che avere capelli crespi significa che i capelli non sono in salute. Vuoi scoprire tutte le cause?

Purtroppo soprattutto i ricci diventano crespi e molte donne hanno questo problema. Scopriamo però le cause sono spesso riconducibili a come vengono trattati. Purtroppo decolorazioni continue, permanenti, stirature e sfoltiture non fanno bene ai capelli.

I lavaggi troppo ravvicinati, prodotti aggressivi e spazzole sbagliate li rovinano ancora di più. La sperimentazione di miscele e soluzioni inefficaci e i continui cambi di acconciatura non fanno per niente bene.

Se poi aggiungiamo il clima umido o il troppo caldo e in estate il mare e la salsedine, la situazione può solo peggiorare. Dopo tutti questi trattamenti aggressivi si può dedurre che avere i capelli crespi non è sintomo proprio di una salute impeccabile.

Capelli crespi: i rimedi

Purtroppo il clima non aiuta l’idratazione dei capelli e spesso sono aridi e secchi. Bisogna comportarsi diversamente rispetto all’inverno e non stressarli. Ecco alcune regole preziose da seguire: