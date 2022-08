Inutile giraci intorno, anche se il concetto dell’essere se stessi è sicuramente importantissimo perchè ci regala la nostra unicità, è impossibile essere effettivamente sempre onesti e “puliti”, come se il contesto che ci circonda non contasse. Essere autentici rappresenta una forma di “compromesso ideale”, che solitamente ci porta a non dimenticare chi siamo, e mantenendo la nostra personalità, senza per questo avere difficoltà a relazionarci. Tra le personalità femminili spiccano alcune donne che sono indiscutibilmente autentiche, trasparenti. Quali sono secondo lo zodiaco?

Conosci le donne più “autentiche” dello zodiaco? Sono queste qui!

Scorpione

La donna Scorpione è autentica e fiera di esserlo, con tutti i pregi e difetti, ma questo non la porta assolutamente a cambiare. La Scorpione va accettata per quello che è, una donna molto sicura dei propri mezzi fino addirittura ad avere una percezione eccessivamente positiva di se. Ma è difficile che si riveli una “doppiogiochista”.

Ariete

Non c’è niente che possa realmente cambiare l’atteggiamento sempre coraggioso e temerario, quasi imprudente, della Ariete, donna dalla grande poliedricità ed eccentricità. Ariete non è un segno così “spigoloso” come potrebbe sembrare, ma bisogna accettarla comunque con le consuete manifestazioni molto espansive, sia di affetto che di rabbia.

Vergine

Vergine non prende neanche in considerazione l’idea di “addolcire” la propria figura, questo avviene solo parzialmente quando è innamorata. La Vergine infatti oltre ad essere molto orgogliosa è anche a tratti cocciuta, quasi ottusa. Se considera la propria posizione come quella assolutamente più giusta, non proverà neanche minimamente ad “addolcire” la pillola.