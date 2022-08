Ogni abitazione che si rispetti viene realizzata con una tipologia piuttosto specifica di pavimentazione, che in molti casi è differente nella composizione e nell’aspetto anche da stanza a stanza, e trattandosi di un settore di “transito”, viene inevitabilmente soggetta ad una quantità di sporcizia decisamente elevata. Pulire i pavimenti corrisponde ad un’azione che generalmente interpretiamo come “pulizie” in maniera vaga, ma che in realtà è degna di attenzione perchè a seconda della tipologia di materiale ma anche di sporcizia, la procedura di pulizia e di prodotto è differente.

Rispetto al passato, oggi il mercato ci propone diversi prodotti, molti anche ecologici e molto specifici, ma possiamo anche realizzarne un’equivalente altrettanto efficace anche con i prodotti che abbiamo in casa.

Crea la soluzione per pavimenti fai da te: naturale e non aggressiva, ecco come

Sono infatti sufficienti pochi ingredienti per sviluppare un detergente adatto ad esempio a superfici come il cemento e la ceramica. Basta utilizzare un secchio d’acqua colmo di circa 3 litri, alcunu cucchiai di aceto e la stessa quantità di alcool denaturato e alcune scaglie di sapone di Marsiglia. Il tutto dovrà essere opportunamente miscelato finchè il sapone di Marsiglia non si sarà sciolto del tutto. La maniera migliore per “distenderlo” è utilizzare un panno in microfibra.

Per i pavimenti in marmo e pietra è consigliabile sostituire l’aceto con 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, aumentando la dose legata all’alcool denaturato, ma utilizzando la medesima procedura.

Discorso differente per i pavimenti in legno e parquet, materiali che sono tendenzialmente più delicati. Consigliabile sviluppare una miscela composta dai “soliti” 3 litri di acqua, 2-3 cucchiai di bicarbonato di sodio e una piccola quantità di sapone di Marsiglia.

Per i pavimenti in marmo è comunque consigliabile effettuare un rapido risciacquo appena possibile, così da evitare il tradizionale “ingiallimento” che è uno dei segni del marmo non ben trattato.