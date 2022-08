Ingenuamente, siamo portati a pensare che una buona percentuale di persone al mondo non cerchi altro che la tranquillità e la pacifica convivenza tra le persone. Anche se questo rappresenta un termine molto, ma veramente molto generico, la complessità umana porta inevitabilmente a fare i conti con diverse criticità. Almeno una volta abbiamo sicuramente incontrato o conosciuto personalità che sembrano essere assolutamente portate al conflitto, anche se questo non porta alcuna forma di “vantaggio” ne a loro, ne alla situazione. In particolare gli uomini sono generalmente quelli più conflittuali. Quali sono?

Ecco gli uomini più conflittuali secondo lo zodiaco. Li conosci?

Gemelli

Gemelli è considerabile una forma di “specchio riflesso amplificato”. Se quest’uomo viene trattato con rispetto, generalmente è tranquillo ma riesce ad essere molto spesso “tignoso” e fastidioso ai massimi livelli. Questo perchè, banalmente, ha una personalità estremamente legata al contesto di appartenenza. Gemelli somatizza in peggio ciò che lo circonda.

Cancro

E’ un uomo ultra sensibile, ma pur essendo un “buono”, è sempre portato al conflitto e alla sfida. Questo perchè è in costante ricerca di conferme, mentre la naturale percezione di un profilo votato al conflitto è invece associato alla “forza”. Cancro si scontra con gli altri perchè vuole dimostrare a se stesso che può farcela.

Capricorno

Capricorno è un collega affidabile, una personalità che ama mettersi a disposizione e facilitare la vita altrui. Però in privato la situazione cambia, in quanto quest’uomo diventa difficilissimo da gestire in tutti i casi. Ha un’opinione molto alta delle proprie capacità e questo lo porta ad essere percepito come “pesante” e sgradevole.