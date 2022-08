Per molti l’amore e cieco, e rappresenta un concetto che è considerato “croce” ma anche delizia del più nobile e “forte” dei sentimenti, che ci porta a dover fare i conti con una natura difficile da controllare. L’amore romantico, quello ideale che rapppresenta idealmente il concetto più puro possibile, non ci permette di “sceglierci” il partner, sostanzialmente non possiamo innamorarci di chi vogliamo. Il concetto di compatibilità tra le personalità è importantissimo, spesso fondamentale per la buona riuscita di una relazione, eppure ci sono segni che inevitabilmente si innamorano sempre delle persone sbagliate. Quali sono?

Ecco i segni che si innamorano per le persone…sbagliate! Li conosci?

Gemelli

Soffre del problema di valutare in modo eccessivamente ottimista le azioni e il carattere del partner. Quando “perde la testa”, la personalità del Gemelli sostanzialmente “mente” e rende il segno assolutamente poco lucido e realista. Per questo motivo spesso intraprende relazioni che non hanno futuro.

Capricorno

Problema differente per Capricorno, che si fida poco delle relazioni e quindi è molto cauto. Paradossalmente però finisce per “andare in fissa” con persone eccessivamente simili a lui, e questo comporta conflitti pernni o, non meno “grave”, una situazione di “stanca” diffusa.

Toro

Toro fa tantissimo in una relazione, rappresenta il profilo caratteriale che si fa in 4 per far funzionare il rapporto. E’ un entusiasta, ma spesso si dimentica che una relazione deve funzionare in 2 per avere senso. E questa iperattività porta inevitabilmente a legarsi a personaltà che invece non fanno niente per migliorare il rapporto, creando quindi squilibrio.