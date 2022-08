La capacità di mantenere la mente sempre lucida e “pronta all’azione” viene interpretata in maniera generica come “intelligenza” anche se sono in molti a concordare sul concetto che vede l’esistenza di tantissime forme di intelligenza. Nell’atto pratico però essere sempre molto ricettivi e anche portati all’azione, al punto da riuscire ad anticipare gli altri è indiscutibilmente un pregio, ma che può mettere anche a disagio gli altri. Ma essere svegli non è “una scelta”, quanto piuttosto una forma di predisposizione caratteriale. Secondo lo zodiaco i segni più svegli sono sopratutto i seguenti.

Ecco i segni più svegli in assoluto, secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Vergine

Percettivo ma non così attivo nelle reazioni, almeno in apparenza. Vergine deve fare i conti con una mente che è sempre pronta a sviluppare mille ragionamenti anche molto complessi, ragionamenti che potrebbero “mandare ai matti chiunque” ma che non sono solo idee in libertà.

Scorpione

Un contesto misterioso e di difficile comprensione costituisce qualcosa di estremamente allettante per Scorpione, un vero e proprio “terreno fertile” in senso assoluto. La mente dello Scorpione lavora sempre sottotraccia ma è difficile che gli sfugga qualcosa, anche se non lo da a vedere.

Capricorno

E’ un competitivo nato, ma è difficile che esca sconfitto se sfidato. Capricorno sembra essere un passo più avanti degli altri perchè è in grado di mettere assieme un atteggiamento molto percettivo con un coacervo di idee molto diversificato. Spesso è associato ad una forma di computer umano, una forma di “pensatore” vero e proprio.