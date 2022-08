Fiorentina Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Obiettivi molto diversi ma uguale voglia di far bene: Fiorentina e Cremonese si affrontano nella prima sfida del campionato di Serie A 2022/23, match che si disputerà presso l’impianto Franchi di Firenze il giorno 14 agosto 2022. La viola comandata da Vincenzo Italiano è stata una delle squadre più interessanti ed ambiziose della scorsa stagione, dimostrando di avere le idee quasi sempre chiare e ritornando a giocare in Europa, avendo ottenuto la qualificazione per partecipare ai preliminari di Conference League. Di contro la Cremonese è ritornata in Serie A, palcoscenico che non ha visto giocare i grigiorosso addirttura dagli anni 90. A dispetto dei numerosi acquisti, l’ossatura della compagine di Cremona sembra aver mantenuto lo spirito che l’ha portata in massima serie.

Fiorentina Cremonese: probabili formazioni

Formazione quasi uguale a quella dello scorso anno per la Fiorentina che probabilmente proporrà Jovic, il principale “colpo” in attacco dal 1′. Cremonese che rappresenta un apparente buon mix tra giovani (Radi, Pickel, l’ex venezia Okereke) e meno giovani (Chiriches, Baez). Stili di gioco molto differenti, con la viola pronta a giocare in verticale e fraseggiare, mentre la Cremonese sopratutto in trasferta dovrebbe giocare di rimessa.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Sottil, Jovic, Gonzalez. All.: Italiano. A disposizione: Gollini, Venuti, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Benassi, Duncan, Mandragora, Ikoné, Cabral, Saponara, Rosati. Indisponibili: Castrovilli. Squalificati: – Diffidati: –

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Semicola, Vasquez, Chiriches; Baez, Milanese, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Tsadjout, Okereke. All.: Alvini. A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Bianchetti, Aiwu, Ndiaye, Ghiglione, Valeri, Buonaiuto, Acella, Escalante, Ciofani, Di Carmine. Indisponibili: Ascacibar. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Sacchi

Guardalinee: Margani-Dei Giudici

Quarto uomo: Volpi

Var: Nasca

Avar: Longo S

Fiorentina Cremonese: dove vederla in streaming e tv

Solo DAZN per ammirare le gesta delle due compagini. La partita infattà sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma che potranno usufruirne attraverso l’app ufficiale, disponibile per ogni forma dai dispositivo, dal personal computer, fino alle console di gioco, passando per le varie Firestick e Chromecast. L’app è disponibile anche decoder come lo Sky Q e il Tim Vision.