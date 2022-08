Nessuno ama essere definito con epiteti negativi, ma è indiscutibile che di persone “non buone” e non “positive” ce ne siano molte al mondo, probabilmente “troppe” per alcuni. Ed è per questo che esistono e sono utilizzati termini come quello che definisce la meschinità. Cosa significa? Una persona meschina è quella considerabile tale se dimostra una pochezza morale e materiale generica e diversificata in tutti gli ambiti, spesso rientrano nella categoria anche gli egoisti e le persone che non sono in grado di empatizzare. E’ una sorta di condizione “negativa” sotto ogni punto di vista, ma quali sono gli uomini che più frequentemente sono considerabili meschini?

Gli uomini più meschini dello zodiaco! Li conosci?

Gemelli

Gemelli non è un “cattivo” ma spesso deve obbligatoriamente sforzarsi di ricordarsi di avere una moralità. Questo perchè è un profilo molto contradittorio, a tratti risulta essere generosissimo, ma in molti altri momenti diventa assolutamente distaccato e completamente insensibile. Dipende molto dal momento e dall’umore di turno.

Vergine

Paventa una grande moralità, ma spesso non è coerente con quanto sostiene di essere. Vergine infatti è molto rude con chi non condivide le sue opinioni, e ciò è sufficiente per chiudersi “a riccio” in tutte le situazioni, manifestando una insensibilità condita anche da un bel po’ di saccenza.

Pesci

Anche il sensibile Pesci purtroppo spesso manifesta un atteggiamento “menefreghista” e meschino senza troppi dubbi. Ma Pesci non “nasce” così, tende piuttosto a diventarlo a seguito di alcuni atteggiamenti che possono averlo ferito. Ciò non toglie che tenda ad essere sordo a tantissime cose.