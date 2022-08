La Salvia (Salvia officinalis) è una pianta permanente, erbacea o semiarbustiva, dalle grandi caratteristiche aromatiche e officinali. Originariamente si pensava che guarisse numerose malattie e veniva usata nelle pozioni per molteplici incantesimi.

Oggi sappiamo che la Salvia racchiude un olio essenziale che le attribuisce proprietà digestive, antidiabetiche, espettoranti e antinfiammatorie. Frullando le foglie con acqua e condensando con un po’ di argilla, si consegue un’eccellente maschera per purificare la pelle grassa. È una pianta molto longeva e oltre alla ben conosciuta Salvia nella versione classica esistono numerose molteplicità con foglie variegate, purpuree, gialle, azzurre e con aromi particolari, per esempio la Salvia Ananas, che ha odore proprio di questo frutto.

Ti potrebbe interessare: Sbianca i capi bianchi in modo naturale: ecco tutta la verità

La salvia ha bisogno di sole? ecco tutta la verità su come curarla

La Salvia può essere seminata nell’orto in piena terra o anche in vaso. Va bene un posto al sole o a mezz’ombra ed è una pianta che resiste bene al freddo e al caldo. Non va coltivata vicino al rosmarino: non amano svilupparsi insieme. Deve essere ben irrigata al momento dell’impianto, dopodiché si annaffia con parsimonia, tenendo conto che regge periodi di siccità. Paventa molto i ristagni radicali: non lasciare acqua ristagnante nel sottovaso. La Salvia coltivata in vaso ha bisogno di una concimazione, poiché le sostanze nutritive racchiuse nel pane di terra tendono a esaurirsi. Impiegate un concime organico, cioè naturale, in autunno.

Prospera bene in qualsiasi contenitore, purché con ottimo drenaggio poiché, come abbiamo visto, paventa i ristagni idrici. È una pianta molto longeva, ma conviene rinnovare le piante ogni 3-4 anni, perché le foglie nel corso del tempo divengono più coriacee e meno odorose. Non esige potature: si taglia solo quando diventa ingombrante. I giardinieri più pratici si potranno cimentare nella multiplazione per talea, che ha alte probabilità di esito positivo: è bastante togliere un piccolo apice alla fine dell’estate, dopo la fioritura, e farlo radicare in un substrato misto di terra e sabbia.

Nella bella stagione questi fiori appariranno anche dei delicati fiori viola: se volete spingere la formazione di foglie aromatiche è consigliabile eliminare i fiori. Ecco dunque spiegato come coltivare la Salvia in modo efficace e dove collocarla per far si che abbia la luce di cui ha bisogno.