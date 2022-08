Il marmo costituisce fin dall’antichità un materiale di estremo pregio nell’ambito degli arredamenti e delle costruzioni. Si tratta di un minerale composto prevalentemente di carbonato di calcio e fin dall’antichità è stato immediatamente apprezzato per la robustezza ma sopratutto per la lucentezza, infatti in greco antico il termine proviene da un termine che sta a significare proprio “pietra lucente”. Il procedimento per “raffinare” il marmo e renderlo utilizzabile in contesti molto diversi come per il pavimento oggi è più semplice rispetto al passato ma il marmo resta un materiale di pregio, e merita una serie di attenzioni dedicate anche durante la pulizia.

Lavare il pavimento in marmo: ecco come farlo senza rovinarlo

Se esistono tantissimi prodotti specificamente adibiti per la cura del pavimento realizzato con questo minerale, formato da rocce sedimentarie, è possibile prendersene cura senza particolari prodotti costosi ma utilizzando semplicemente il buon senso. Infatti va preservata sia la struttura sia la lucentezza del marmo che è la caratteristica principale, ovviamente.

Per una pulizia frequente è consigliabile utilizzare una spugna morbida e una soluzione composta da acqua e sapone di Marsiglia. Bisogna ricordarsi di procedere in modo delicato e di asciugare sempre con un panno in microfibra o in camoscio, per evitare di rigare il marmo.

In caso di sporco più tenace, bisogna utilizzare una soluzione composta da un secchio colmo di acqua tiepida, due cucchiai di bicarbonato e circa 8-10 di alcol, oltre ad un pezzetto di sapone di Marsiglia. Anche in questo caso, bisogna ricordarsi di asciugare bene con un panno delicato alla fine dell’azione detergente.

Il marmo inoltre tende ad ingiallirsi ed opacizzarsi, azione che porta la perdita della tradizionale lucentezza. Se la mistura composta da acqua calda e sapone di Marsiglia in parti uguali non è sufficiente, possiamo utilizzare una mistura composta da acqua e acqua ossigenata o anche succo di limone concentrato, unito ad acqua. In entrambi i casi bisogna provvedere ad applicarlo e rimuoverlo in fretta, per evitare di rovinare il marmo.