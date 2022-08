Lazio Bologna: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

La Lazio esordirà nella stagione 2022/23 del campionato di Serie A nelle “mura amiche”, affrontando una compagine non semplice come il Bologna, squadra con la quale condivide se non il progetto tattico e gli obiettivi, una certa natura da “cantiere aperto”. Il club capitolino infatti dopo la prima stagione di “assestamento” con Sarri al comando, si è rinforzata in modo mirato per venire incontro alle esigenze del proprio tecnico, anche se il mercato potrebbe portare via qualche pedina (Milinkovic-Savic o Luis Alberto su tutti), mentre il Bologna non avendo fondamentalmente mai rischiato nulla in fatto di salvezza lo scorso anno vorrà dimostrare di continuare ad essere una realtà “fastidiosa” per ogni squadra che deve affrontare.

La partita allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena alle ore 18.30 di domenica 14 agosto 2022.

Lazio Bologna: probabili formazioni

Riconfermato il 4-3-3 di stampo “sarriano”, con Maxmiliano che parte titolare al posto dell’altro nuovo acquisto Provedel. Romagnoli subito al centro della difesa, per il resto nessun “volto nuovo” dovrebbe partire dal 1′.

Idem per quanto riguarda il Bologna, che ha cambiato poco sul mercato, almeno fino a questo momento.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. A disposizione: Provedel, Adamonis, Gila, S. Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Vecino, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Pedro. Squalificati: Casale. Diffidati: –

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano; Arnautovic, Sansone. All.: Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Angeli, Kasius, Cambiaso, Amey, Mbaye, Aebischer, Urbanski, Orsolini, Raimondo, Vignato, Barrow. Indisponibili: Dijks. Squalificati: Ferguson. Diffidati: –

ARBITRO: Massimi

Guardalinee: De Meo-Scarpa

Quarto uomo: Pezzuto

Var: Ghersini

Avar: Lo Cicero

Lazio Bologna: dove vederla in streaming e tv

La sfida andrà in onda sia su DAZN che detiene i diritti completi della Serie A, ma anche sui canali Sky, precisamente i canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) o Sky Sport (canale 251).