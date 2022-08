L’amore è una cosa meravigliosa è uno dei concetti più comuni, generici, se vogliamo anche “banali” legati al contesto sentimentale. Ma non significa che non racchiuda una fetta di verità. L’amore viene concepito molto spesso dal punto di vista romantico anche se la “forza” di questo sentimento può essere tale da spaventare. Ecco perchè non tutti riescono ad essere felici quando sono innamorati, e alcune personalità sembrano voler evitare questa condizione. Secondo lo zodiaco esistono donne molto specifiche che hanno una sorta di paura di innamorarsi. Quali sono?

Le donne che hanno paura di innamorarsi, quali sono? Eccole!

Bilancia

Il problema della Bilancia è che spesso ama vivere nel suo personalissimo mondo, in cui le persone sono percepite come attraverso un filtro. E’ molto brava e lucida a dare consigli ma avendo compreso la natura umana, preferisce restarne distaccata, e anche sentimentalmente non ama le relazioni umane troppo strette, come se avesse paura di “scottarsi”.

Sagittario

Condivide con la controparte maschile la paura di cambiare in maniera “non voluta” e non programmata. Sagittario è una donna che si considera “elastica” e votata all’amore, ma sono le relazioni a spaventarla perchè potrebbero renderla eccessivamente “normale”.

Cancro

Cancro è un segno che crede nell’amore ma solo nella maniera “astratta” e generica, perchè nell’applicazione vera, ossia nella vita di tutti i giorni è quasi “severa” in quanto ha pochissima fiducia delle persone in generale. La Cancro comprende che è meglio aspettarsi poco da qualsiasi relazione sentimentale quindi è difficile vedere una di queste donne “perdere la testa”.