Nessuno lo sa, ma puoi cambiare il colore delle tue ortensie con questo metodo

Lo sai che puoi cambiare il colore delle tue ortensie con un metodo semplice e del tutto naturale? L’ortensia è una pianta ornamentale molto amata, perché capace di abbellire ogni angolo esterno con i suoi incantevoli fiori. Poco esigente, bisognosa di cure minime, l’ortensia regala fioriture veloci e generose, dai colori sgargianti. Solo per questi motivi meriterebbe di essere coltivata in ogni casa. Non tutti sanno, però, che queste incredibili piante possono cambiare il colore dei fiori grazie a un metodo particolare.

Perché si può cambiare il colore delle ortensie?

La risposta è racchiusa nel pH del terreno, cioè nel grado di acidità del terriccio usato per coltivare l’ortensia. Come regola d’oro, più il terreno è acido, più le ortensie saranno di un blu intenso. Un terreno più basico, con un pH alto, i fiori saranno rosa o bianchi. Poiché è difficile tenere sotto controllo del tutto il pH del terriccio, le ortensie avranno sfumature di mezzo più tenui, anziché tinte ben definite.

Si tratta di un’operazione lenta e progressiva che richiederà del tempo. Ora che conosci la ragione dietro la quale si nasconde il cambiamento di colore delle ortensie, vuoi conoscere dei piccoli trucchi per modificare la tinta dei fiori?

Ortensie rosa: ecco il metodo per averle

Se ti sei stancato delle tue ortensie blu e vuoi farle diventare di colore rosa, non dovrai fare altro che ridurre l’acidità del terreno e aumentarne il pH. Farlo è un gioco da ragazzi: basterà innaffiare la pianta usando l‘acqua del rubinetto, meglio ancora se appena uscita e non lasciata decantare. In questo modo i fiori diventeranno gradualmente rosa o bianchi, a seconda dell’acidità contenuta nell’acqua.

Altrimenti, potresti aggiungere nel substrato del terriccio della cenere di legna. Oltre a concimare i tuoi fiori, perché ricca di rame, calcio e zinco, la cenere può rendere il terreno più basico e aumentare il suo pH. Non pensare di cambiare il colore delle ortensie in un batter di ciglio. Dovrai avere molta costanza e pazientare per alcuni mesi, prima di vedere i primi risultati.

Ortensie blu: come ottenerle

Hai una pianta che produce ortensie rosa e vorresti farle diventare blu? In questo caso potrai adottare diversi metodi. Potresti aggiungere al terriccio i fondi di caffè. Così facendo, prenderai due piccioni con una fava. Da un lato renderai il terreno più acido, dall’altro lato fornirai alle tue piante una buona quantità di azoto e potassio. Sarà sufficiente cospargere il substrato di caffè una volta a settimana. Molto presto noterai i primi segnali di un cambiamento di colore.

Altrimenti, anche i chiodi di ferro possono cambiare il colore delle ortensie e farle diventare blu. Sotterra alcuni semplici chiodi nel terreno e aspetta che piano piano venga assorbito il ferro dalla pianta. Vedrai i fiori diventare di una tinta sempre più vicina al blu.

Ortensie bianche: come averle?

Un discorso a parte meritano le ortensie bianche, il cui colore non è essere cambiato a nostro piacimento. Potrai, però, decidere di rendere il suo bianco ancora più candido, arricchendo il terreno di un concime ricco di fosforo e azoto. In questa maniera aumenterai il suo pH e otterrai fiori più bianchi della neve!